La dermatite palpebrale e le occhiaie sono una problematica comune che può risultare fastidiosa e dolorosa per molte persone. In alcuni casi, questa patologia può interferire con la vista e limitare la capacità di svolgere le attività quotidiane. Per prevenire la comparsa di questa condizione, è importante seguire i consigli degli esperti.

La pelle del contorno occhi richiede un’attenzione particolare perché è molto delicata e si secca facilmente, quindi è necessario prestare attenzione alla scelta dei prodotti cosmetici e utilizzare una crema idratante specifica per questa zona.

È inoltre importante identificare i fattori scatenanti che possono causare la dermatite, come allergie alimentari, prodotti, evitare sbalzi di temperatura estremi e adottare una

Nel caso in cui la dermatite oculare si manifesti, è importante rivolgersi a un medico per la diagnosi e il trattamento adeguato e seguire alcuni accorgimenti, come l’uso di impacchi freddi, evitare di grattarsi e il trucco, lavare le palpebre con acqua tiepida e consultare uno specialista se i sintomi persistono.