Ultime Notizie » bollettino medico » Pelè, peggiorano le condizioni di salute

La leggenda del calcio brasiliano Edson Arantes do Nascimento, noto come Pelé, registra una “progressione” del cancro con disfunzione renale e cardiaca, secondo l’ultimo bollettino medico rilasciato questo mercoledì dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo:

“Ricoverato dal 29 novembre per rivalutazione della terapia chemioterapica per un tumore al colon e trattamento di un’infezione respiratoria, Edson Arantes do Nascimento presenta progressione della malattia oncologica e richiede maggiori cure legate alla disfunzione renale e cardiaca”.

Dall’ospedale hanno aggiunto che il mitico calciatore è ancora ricoverato “in una sala comune, sotto le necessarie cure dell’equipe medica”.

A causa del suo peggioramento di salute, l’82enne ex fuoriclasse del Brasile trascorrerà il Natale nel centro in cui si trova. “Il nostro Natale a casa è stato sospeso. Abbiamo deciso insieme ai medici che, per vari motivi, sarà meglio per noi restare qui, con tutte le cure che ci riserva questa nuova famiglia… gli Einstein!“, ha detto Kelly Nascimento, una delle figlie di “O Rei”.

Pelé è alle prese con una rivalutazione del trattamento chemioterapico del tumore al colon, scoperto nel settembre del 2021. Ma il quadro clinico nelle ultime ore appare in netto e veloce peggioramento.