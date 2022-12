Napoli-Lille streaming e diretta tv con le due formazioni pronte a scendere sul campo del Maradona alle ore 20:00 di oggi mercoledì 21 dicembre 2022. Ultima amichevole invernale per il Napoli, dopo la sconfitta interna sofferta ai danni del Lille il 17 dicembre (2-3) proprio al “Maradona”. Una sfida dal sapore speciale per il nigeriano Victor Osimhen, visto che giocherà contro la sua ex squadra. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Lille streaming e diretta tv.

Napoli-Lille, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Lille (4-2-3-1) Chevalier, Diakite, Fonte, Djalo, Ismaily; André, Gomez; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; Virginius. Allenatore Paulo Fonseca.

Dove vedere Napoli-Lille in TV



La partita di calcio Napoli-Lille in diretta tv con DAZN (inclusa in abbonamento) e in pay per view con Sky, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Fabio Bazzani.

La partita non viene trasmessa in chiaro. Sarà necessario quindi acquistare l’evento sul canale Sky Sport (numero 251 sul satellite) in pay per view al costo di 9,99 euro.

Napoli-Lille Streaming Gratis senza Roja Live

Napoli-Lille streaming gratis per gli abbonati con DAZN. Gli abbonati alla piattaforma streaming per vedere in televisione l’incontro potranno sfruttare una Smart TV o dispositivi come Playstation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire Stick e Timvisionbox.

Non sarà disponibile in streaming tramite Sky Go come accade per tutti gli altri canali del pacchetto calcio in quanto sull’app non sono visibili gli eventi in Pay per View. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternativa Napoli-Lille Streaming Online senza Roja Club



Alternative per vedere Napoli-Lille online non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Roja Live Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Napoli-Lille Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN.