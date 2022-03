Ultime Notizie » Juventus » Paulo Dybala dopo la Juventus? Possibilità PSG

“Dybala non è più al centro del progetto Juve. Le sue qualità non sono mai state messe in dubbio, ma altre decisioni sono state prese. Il mercato di gennaio ha cambiato l’assetto tecnico della squadra. Il progetto ha subito dei cambiamenti. E parte di questi cambiamenti riguardano anche Dybala, il cui contratto non verrà rinnovato“.

Queste forti parole sono di Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus. Pertanto, Paulo Dybala (28 anni) sarà un free agent il 30 giugno 2022.

Quindi sarà la fine di un matrimonio travagliato di sette anni tra La Joya e la Vecchia Signora. Negli ultimi mesi i rapporti erano diventati molto tesi tra le diverse parti. Sicuramente, un problema causato dalle rivendicazioni economiche milionari richieste dell’internazionale argentino. Il club torinese, dunque, non ha ceduto alle richieste dell’attaccante che in questa edizione di Serie A ha segnato otto gol e distribuito cinque assist in 21 partite.

Paulo Dybala ha chiesto informazioni sul PSG

Confermata la partenza dalla Juventus, resta da vedere quale sarà la sua prossima destinazione. La stampa italiana ha subito fatto eco al grande interesse dell’Inter, disposta a investire uno stipendio di 7 milioni di euro netti in cinque stagioni per sedurre Dybala. Milan, Atlético de Madrid e Tottenham Hotspur sono stati tutti vicini alla firma dell’attaccante qualche mese fa, ma c’è un nuovo corteggiatore a cui prestare attenzione. Si tratta del Paris Saint-Germain, club che da tempo nutre grande ammirazione per Paulo.

Quando è tornato a Parigi (tre anni fa), Leonardo, direttore sportivo del PSG, aveva raggiunto un accordo verbale con Dybala, ma il suo arrivo al Parc des Princes è finito per essere frustrato. Adesso potrebbe diventare un rinforzo a costo zero e Leonardo ha sempre tenuto in altissima considerazione il calciatore. Il problema, logicamente, è legato al futuro incerto di Leonardo nella capitale francese. Anche così, secondo le nostre informazioni, Paulo Dybala ha già richiesto alcune informazioni sul Paris Saint-Germain e il suo entourage.