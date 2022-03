Ultime Notizie » Charles Leclerc » Formula 1: a Jeddah sarà doppietta Ferrari? Un’altra sfida Leclerc-Verstappen

DIRETTA MOTORI – L’onda dell’entusiasmo post Bahrein continua a spingere la Ferrari in vista del secondo appuntamento della stagione di Formula 1. Charles Leclerc è la prima scelta dei bookmaker per il Gp dell’Arabia Saudita in programma domenica a Jeddah, per il quale si prepara un altro duello con Max Verstappen. Ecco di seguito le quote scommesse.

Il bis del monegasco vale 2,32 su Planetwin365, mentre la rivincita del pilota Red Bull si gioca a 2,70.

Terzo posto virtuale per l’altro ferrarista,(8,00), mentre perarriva la bocciatura degli analisti, che lo offrono solo a 11,00 davanti a(16,00) e l’altro driver Mercedes,(31,00).

La migliore partenza della Ferrari da oltre un decennio continua a farsi sentire anche nelle scommesse sul vincitore del Mondiale, dove Leclerc (a 2,35) ha infine superato Verstappen (a 2,75). Era dal 2010-2011 – dai tempi di Alonso contro un giovane Vettel ancora alla Red Bull – che un pilota della Rossa non contendeva a quota così bassa il titolo. Anche in questo caso il grande “escluso” è Lewis Hamilton, la cui distanza dal duo di testa è però più ridotta (a 3,25); per Sainz si passa a 6,00, mentre Russell si gioca a 19,00.