Ultime Notizie » Calciomercato Juve » Paulo Dybala lascerà la Juventus, Atlético e Inter le opzioni per il giocatore

L’attuale numero 10 della Juve, il capitano Paulo Dybala, sarà libero dal 30 giugno. Il giocatore bianconero ha bocciato l’ultima offerta di rinnovo di contratto della Juventus mentre si innesca l’interesse di Inter e Atlético de Madrid per una possibile opzione di prossima destinazione.

I presagi che si susseguono da mesi sono sempre più vicini ad avverarsi. L’attaccante argentino Paulo Dybala ha tutta la voglia di lasciare la Juventus. Lo farà alla scadenza del suo attuale contratto, in coincidenza con la conclusione di questa stagione.

L’ultimo incontro per discutere di un eventuale rinnovo è stato chiuso senza alcun accordo. Con posizioni notevolmente distanti. L’ex Palermo fa le valigie per mettere fine alla sua storia in Bianconero. L’offerta della Juventus non ha soddisfatto le richieste del giocatore.

Inter e Atlético de Madrid scendono in campo per Dybala

Autore di 13 gol e 6 assist nelle 29 partite ufficiali disputate in questa stagione 2021-2022, Dybala ha due squadre molto interessate a un suo eventuale contratto. In molti sono a identificare Inter e Atlético de Madrid come squadre che hanno mostrato interesse per l’attaccante.

Non c’è dubbio che, nonostante le richieste salariali del 28enne internazionale dell’Albiceleste siano elevate, la possibilità di chiudere un contratto di questo livello a costo zero farà salire alle stelle le informazioni al riguardo nelle prossime settimane.