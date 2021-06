Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Olanda-Ucraina Streaming Inghilterra-Croazia Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Austria-Macedonia Europei

Dove vedere le partite di calcio in tv: Olanda-Ucraina, Inghilterra-Croazia, Austria-Macedonia e tutte le altre di oggi domenica 13 giugno 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

11:00 Torino-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

11:00 Genoa-Lazio (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:00 Diretta Inghilterra-Croazia (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

L’Inghilterra di Gareth Southgate, fra le Nazionali date per favorite per la vittoria finale, sfida la Croazia di Zlatko Dalic, squadra vicecampione del Mondo in carica ma data in leggero calo, nel big match della 1a giornata del Girone D di Euro 2020. Sarà la 2a fra le due Nazionali in una fase finale degli Europei: si gioca allo Stadio di Wembley, a Londra.

Diretta Inghilterra Croazia in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now.

15:00 Roma-Milan (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

17:00 Spal-Sassuolo (Campionato Primavera) – Sportitalia

18:00 Diretta Austria-Macedonia (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

All’Arena Naţională di Bucarest, Austria e Macedonia del Nord si affrontano nella gara d’apertura del Gruppo C degli Europei di calcio Euro 2020. L’Austria di Franco Foda si affida ai vari Alaba, Sabitzer e Arnautovic, mentre dall’altra parte Goran Pandev guida la spedizione della Macedonia del Nord, alla prima qualificazione alla fase finale degli Europei.

Diretta Austria Macedonia per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

18:00 Padova-Alessandria (Finale Playoff Serie C) – Eleven Sports e Rai Sport

19:00 Inter-Bologna (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile su Dazn) e Sportitalia

20:45 Diretta Olanda-Ucraina (Euro 2020) – Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

L’Olanda sfida l’Ucraina nel girone C degli Europei di calcio Euro 2020. Insieme ad Austria e Macedonia del Nord, le due squadre vogliono cominciare al meglio per provare ad ergersi come capolista. Gruppo equilibrato, ma Orange in ripresa e leggermente avanti rispetto alle altre Nazionali.

Diretta Olanda Ucraina in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now.

21:00 Rayo Vallecano-Girona (Finale Playoff Segunda Division) – Dazn e Dazn1

23:00 Brasile-Venezuela (Copa America) – Sky Sport Serie A e Eleven Sports

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta TV è illegale.