Ultime Notizie » Diretta Euro 2020 » Ucraina-Inghilterra Streaming e Diretta TV, dove vederla Gratis

Dove vedere Ucraina Inghilterra streaming live e diretta tv. Allo Stadio Olimpico di Roma, la sorpresa Ucraina del tecnico Andriy Shevchenko sfida l’Inghilterra allenata da Gareth Southgate, nei quarti di finale degli Europei di calcio Euro 2020. Si giocherà oggi sabato 3 luglio 2021 con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

L’Ucraina è sicuramente la vera outsider di questi quarti di finale. La squadra di Andriy Shevchenko ha sofferto nel corso della fase a gironi per il passaggio del turno, ma ora l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria contro la Svezia agli ottavi. Il gol a pochi secondi dalla fine di Artem Dovbyk ha proiettato l’Ucraina tra le prime otto migliori d’Europa per la prima volta nella sua storia. Scopri dove vedere Ucraina Inghilterra streaming gratis e direttatv.

Dove vedere Ucraina Inghilterra streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Ucraina Inghilterra questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Fernando Orsi. Inviato Matteo Barzaghi.

Formazioni di Ucraina Inghilterra

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. CT Andriy Shevchenko.

A disposizione in panchina: Pyatov, Trubin, Sobol, Malinovskyi, Marlos, Makarenko, Tsygankov, Mykolenko, Bezus, Tymchyk, Dovbyk.

Indisponibili: Besedin, Popov, Zubkov. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dovbyk, Shaparenko, Sydorchuk, Yarmolenko.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, J Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane. CT Gareth Southgate.

A disposizione in panchina: Ramsdale, Johnstone, Rice, Saka, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Foden, Jones, Bellungham. Indisponibili: D Henderson. Squalificati: nessuno. Diffidati: Maguire, Phillips.

ARBITRO: Brych (Germania). Guardalinee: Borsch e Lupp. Quarto uomo: Del Cerro Grande (Spagna). Var: Fritz. Avar: Dingert e Gittelmann.

Andriy Shevchenko, Ct Ucraina: “Abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo principale e adesso tutto ciò che verrà sarà in più. Probabilmente l’Inghilterra avrà una pressione diversa addosso. Sono considerati come favoriti ma tutti sanno che nel calcio può accadere di tutto. Ci siamo preparando molto bene e vogliamo sorprendere l’Inghilterra. Possiamo vedere il grande lavoro fatto da Gareth Southgate. Al di là di tutto, l’Inghilterra è una delle migliori squadre al momento, quindi siamo pienamente consapevoli della loro forza e di quanto sarà difficile per noi questa partita”.

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: “L’Ucraina è una buona squadra. Sono rimasto davvero impressionato da ciò che Andriy ha fatto con loro. Hanno avuto un paio di risultati difficili in autunno, in Nations League, ma si sono ripresi e hanno ottenuto un ottimo risultato in Francia, nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo e di nuovo questa settimana contro la Svezia. Se gli concederemo spazio per giocare, giocheranno, e in più hanno degli attaccanti pericolosi. Abbiamo raggiunto una meta, ma questo non è l’Everest che ci siamo prefissati. Vogliamo andare avanti”.