Ultime Notizie » croazia » INGHILTERRA CROAZIA Streaming Gratis, dove vedere in Diretta TV: 1-0 gol Sterling 57′ | Partita Euro 2020

Dove vedere Inghilterra Croazia streaming live e diretta tv. La partita Inghilterra Croazia, valida per la prima giornata del Girone D degli Europei di calcio Euro 2020, si gioca oggi domenica 13 giugno alle ore 15 italiane al Wembley Stadium di Londra.

Per la nazionale inglese esordio contro i vice campioni del mondo. Alla vigilia della sfida avrebbero dovuto parlare in conferenza stampa il ct Southgate ed Harry Kane, ma dopo quanto accaduto a Christian Eriksen la federazione inglese ha annullato l’appuntamento con la stampa. Uno dei 13 gol del talismano dell’Inghilterra Harry Kane a Wembley in Nazionale è arrivato contro la Croazia nel 2018, mentre Ivan Perišić ha segnato il gol di apertura in due delle ultime tre partite della Croazia contro altre nazionali, avendo anche segnato due volte ad EURO 2016.

Dove vedere Inghilterra Croazia streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Inghilterra Croazia viene trasmessa in chiaro su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e in streaming gratis online per tutti su RaiPlay. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.

Le probabili formazioni di Inghilterra Croazia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane. Allenatore Southgate.

CROAZIA (4-5-1): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Kramaric, Brozovic, Modric, Kovacic, Perisic; Rebic. Allenatore Dalic.

ARBITRO: Orsato (Italia). GUARDALINEE: Giallatini e Preti. IV UOMO : Kuipers (Olanda). VAR: Irrati. AVAR: Pinheiro (Portogallo) e Meli.