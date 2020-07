11 migliori film di tutti i tempi, secondo Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino elenca gli 11 migliori film di tutti i tempi: il famoso regista americano ha espresso la sua speciale ammirazione per il lavoro del regista italiano Sergio Leone, colui che ha dato vita a un proprio importante sottogenere di matrice italiana, noto con il nome di spaghetti-western. Al primo posto della “classifica” il regista ha inserito “Il buono, il brutto e il cattivo” (1966) con Clint Eastwood, diretto da Sergio Leone, e con la splendida storica e indimenticabile colonna sonora di Ennio Morricone recentemente scomparso.

“Se parliamo dei cineasti degli anni ’60 che contano di più per i cineasti degli anni ’90 e 2000, penso che Leone indichi la strada per il cinema moderno. Non attraversi Leone, inizi con Leone”, ha spiegato la predilezione di Tarantino per il lavoro del famoso regista italiano. “Rischerei persino di dire che [Leone] è la più grande combinazione di uno stilista cinematografico completo, dove crea il suo mondo e un narratore”, ha continuato Tarantino. Ha aggiunto: “Queste due cose non sono quasi mai in matrimonio. Essere uno stilista grande come lui e creare questo mondo operistico, farlo in un genere e prestare attenzione alle regole del genere, infrangendo contemporaneamente le regole di tutto tempo … ti regala un meraviglioso western“, ha concluso.

L’elenco di Tarantino continua con “Un dollaro d’onore (Río Bravo)” di Howard Hawks (1959), “Impacto” di Brian De Palma o “Blow Out” (1981) e “Taxi Driver” di Martin Scorsese (1976), le cui posizioni per il regista sono “intercambiabili”.

La classifica completa di Quentin Tarantino:

Il buono, il brutto e il cattivo – Sergio Leone, 1966. Un dollaro d’onore (Río Bravo) – Howard Hawks, 1959. Impacto o Blow Out – Brian De Palma, 1981. Taxi Driver – Martin Scorsese, 1976. La signora del venerdì – Howard Hawks, 1940. Cinque dita di violenza (King Boxer)– Jeong Chang-Hwa, 1972. Il vaso di Pandora (Pandora’s Box) – G. W. Pabst, 1929. Carrie – Lo sguardo di Satana – Brian De Palma, 1976. Infedelmente tua (Unfaithfully Yours) – Preston Sturges, 1948. I cinque segreti del deserto (Five Graves to Cairo) – Billy Wilder, 1943. Lo squalo (Jaws) – Steven Spielberg, 1975.

Quindi seguono “La signora del venerdì” (1940), “Cinque dita di violenza (King Boxer)” (1972), “Il vaso di Pandora (Pandora’s Box)” (1929), “Carrie – Lo sguardo di Satana” (1976), “Infedelmente tua (Unfaithfully Yours)” (1948) e “I cinque segreti del deserto (Five Graves to Cairo)” (1943). L’ultimo posto, aggiunto a mano a un questionario stampato originariamente progettato come “top 10”, è “Lo squalo (Jaws)” (1975).