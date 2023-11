Ultime Notizie » comunicazione spaziale » Il Messaggio Laser ricevuto dalla NASA da 16 milioni di Km di distanza

La NASA ha raggiunto una pietra miliare storica nell’esplorazione spaziale trasmettendo un messaggio laser dalla sonda Psyche, situata a più di 16 milioni di chilometri dalla Terra. Questo entusiasmante progresso, compiuto il 14 novembre, diventa la prima comunicazione di successo di questo tipo oltre l’orbita terrestre, grazie all’innovativo Deep Space Optical Communications System (DSOC).

La sonda Psyche, famosa per la sua missione di esplorazione dell’asteroide omonimo, emetteva un laser infrarosso codificato che trasportava informazioni precise sulla sua posizione. Questo messaggio laser era diretto verso un faro sul telescopio Hale, situato presso l’Osservatorio Palomar del Caltech, California, Stati Uniti. La cosa sorprendente di questo risultato risiede nell’enorme distanza che supera di gran lunga i 384400 chilometri che ci separano dalla Luna.

Cos’è il DSOC e perché è così rivoluzionario?

Il DSOC, o Deep Space Optical Communications System, si rivela la pietra angolare di questo risultato. Questo sistema utilizza laser nel vicino infrarosso per trasmettere dati, offrendo capacità di confezionamento delle informazioni in onde molto più strette rispetto a quelle utilizzate nelle comunicazioni radio convenzionali. Questo nuovo approccio non solo supera le distanze interplanetarie, ma mostra anche una velocità di trasmissione dei dati da 10 a 100 volte superiore rispetto agli attuali sistemi utilizzati dai veicoli spaziali.

L’esperimento ha dovuto affrontare una sfida cruciale: compensare il tempo necessario alla luce per percorrere le distanze tra la navicella spaziale e la Terra mentre entrambe sono in movimento. Gli scienziati sono riusciti ad adattare i laser per superare questo ostacolo, segnando un progresso significativo nelle comunicazioni spaziali. Trudy Kortes, Direttore delle dimostrazioni tecnologiche della NASA, sottolinea l’importanza di questo risultato nell’aprire la porta a “comunicazioni a velocità più elevata”, particolarmente preziose per l’invio di informazioni scientifiche, come immagini ad alta definizione e trasmissioni video.

Questo risultato non rappresenta solo un passo enorme nel miglioramento delle comunicazioni spaziali, ma ha anche un impatto diretto sui futuri sforzi dell’umanità per esplorare Marte e oltre. La comunicazione laser, utilizzando la luce nel vicino infrarosso, offre uno strumento cruciale per supportare le missioni di esplorazione umana e robotica, nonché per migliorare la risoluzione degli strumenti scientifici nelle future spedizioni spaziali.

Abi Biswas, esperto tecnologico del progetto DSOC, celebra il risultato sottolineando che “raggiungere la prima luce è un risultato straordinario”. Questo successo non solo dimostra la fattibilità delle comunicazioni laser a lunga distanza, ma apre anche nuove possibilità per l’esplorazione del cosmo. L’approccio innovativo della NASA non mira solo a migliorare la trasmissione dei dati, ma anche a sostenere lo sviluppo di tecnologie che faciliteranno le future missioni spaziali.

Questa impresa della NASA nel trasmettere un messaggio laser dalla sonda Psyche segna un salto di qualità nella comunicazione spaziale. Questo risultato non solo espande le nostre capacità tecnologiche, ma apre anche la strada a future missioni e scoperte di esplorazione cosmica. La scienza e la tecnologia, unite in questo progresso, ci avvicinano ancora di più alla comprensione dei misteri dell’universo e alla promozione dell’esplorazione umana oltre la nostra galassia.