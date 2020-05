Ex NASA: rischio Virus extraterrestri sulla Terra da future Missioni Spaziali.

Mentre l’attenzione sulla Terra è focalizzata sulla nuova pandemia di coronavirus, un ricercatore e ex collaboratore della NASA ha espresso preoccupazione per il possibile arrivo di virus extraterrestri derivanti dal crescente interesse per l’esplorazione dello spazio.

L’ex direttore del Centro ricerche Ames della NASA Scott Hubbard ha affermato che gli astronauti e i campioni di rocce portati da Marte o da altri corpi celesti nelle future missioni dovranno essere verificati e messi in quarantena.

“Ho sentito da alcuni colleghi nell’area del volo spaziale umano che possono vedere come, nell’attuale ambiente, i cittadini possano preoccuparsi maggiormente dell’arrivo di alcuni microbi, virus o contaminazioni extraterrestri“, ha affermato.

Lo specialista spiega che dai primi anni di esplorazione spaziale era stato sollevato il problema della possibile contaminazione con agenti patogeni sia dalla Terra verso l’esterno che verso il nostro pianeta, sottolineando che “combinazioni di pulizia chimica, sterilizzazione a caldo, radiazioni spazio altamente sterilizzante e sistemi meccanici intelligenti” sono efficaci nel ridurre i rischi di questa contaminazione.

Quarantena planetaria

Hubbard sostiene che, sebbene la possibilità che le rocce su Marte contengano una qualche forma di vita attiva che potrebbe infettare la Terra è estremamente bassa, è indispensabile metterle in quarantena e trattarle “come se fossero il virus Ebola, fino a prova contraria e sicura”.

Per quanto riguarda gli umani, Hubbard ricorda che gli astronauti nelle prime missioni lunari dell’Apollo “furono messi in quarantena per assicurarsi che non mostrassero segni di malattia”. “Una volta scoperto che la Luna non era un rischio, l’isolamento è stato rimosso”, spiega, assicurando che la stessa procedura “sarà seguita per gli umani che tornano da Marte“.