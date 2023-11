Ultime Notizie » A che ora gioca l'Inter » Quando si gioca Juventus-Inter, 181° Derby d’Italia di Serie A: probabili formazioni e previsioni

Il 181° Derby d’Italia di campionato di calcio si gioca Domenica 26 novembre 2023, dalle ore 20:45 italiane, all’Allianz Stadium di Torino in occasione della 13esima giornata di Serie A. Juventus-Inter (diretta streaming in esclusiva con DAZN) è la partita più seguita della penisola, quella con più polemiche, quella con i maggiori record. Anche domenica sera le discussioni non mancheranno visto i numerosi errori arbitrali e del VAR che stanno caratterizzando la Serie A in questa nuova stagione.

Juventus e Inter (bianconeri dietro ai nerazzurri in classifica con soli due punti di svantaggio) si scontrano per la prima volta nella storia della Serie A con almeno 29 punti a testa prima della 14ª giornata di campionato. In passato, le squadre si erano affrontate due volte con 24 o più punti ciascuna, con la vittoria dell’Inter in entrambe le occasioni.

Chi vincerà la sfida tecnica tra Max Allegri e Simone Inzaghi?

In vista del prossimo Derby d’Italia, l’allenatore Inzaghi dovrà scegliere tra Kean e Vlahovic per la posizione in avanti, mentre Miretti sembra essere tornato in forma nel centrocampo. Locatelli, invece, dovrà ancora essere valutato perché separato dal resto del gruppo.

Le probabili formazioni di Juve-Inter

A causa dell’infortunio di Bastoni, De Vrij sarà schierato in difesa e ci sono dubbi sulla scelta tra Barella e Frattesi a centrocampo. In attacco, Lautaro e Thuram saranno i titolari.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. Allenatore Max Allegri. Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Danilo, Fagioli, Weah. Squalificati: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. Indisponibili: Cuadrado, Pavard, Bastoni. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida M.