Ultime Notizie » Agropoli » Cilento, le 5 mete turistiche imperdibili per un viaggio da sogno

Il Cilento è una regione costiera del sud Italia – più precisamente della Campania – che offre un mix affascinante di bellezze naturali miste a un patrimonio storico e culturale di ottimo livello, così come una cucina da sempre riconosciuta come gustosa e deliziosa. Con un paesaggio mozzafiato che spazia dalle montagne ai villaggi costieri, il Cilento è una destinazione perfetta per gli amanti della natura, della storia e anche dello sport, con tantissime persone che si dedicano a molte attività ricreativo-sportive da praticare all’aria aperta.

Nella magica terra campana si può fare di tutto: prendere un gelato passeggiando tra le vie cittadine, fare escursioni in montagna oppure prendere il sole mentre ci si diverte in uno dei migliori casinò digitali presenti all’interno del comparatore non-AAMS casinos.

Il Cilento è quindi un luogo in cui ogni divertimento e svago può trovare sfogo, ovviamente in unione con arte e cultura. In occasione di un viaggio e di una visita, ecco cinque mete turistiche assolutamente imperdibili di questa affascinante zona d’Italia.

Paestum e i suoi templi

Paestum è una città antica che risale al periodo dei Greci ed è alquanto famosa per i suoi ben conservati e suggestivi templi dorici presenti nella zona. Il Tempio di Nettuno e il Tempio di Cerere, per esempio, sono tra i più straordinari ritrovamenti e capolavori di architettura greca presenti in Italia. Oltre ai templi è possibile anche visitare il Museo Archeologico Nazionale di Paestum per scoprire ulteriori tesori dell’antichità. La città è nota anche per l’organizzazione di alcuni eventi di successo, in particolare quelli a tema musicale.

Parco Nazionale del Cilento

Questo parco nazionale è vero e proprio tesoro naturalistico, oltre che un paradiso per gli amanti delle escursioni. Offre infatti dei sentieri spettacolari tra boschi, montagne e paesaggi costieri.

Castellabate

Più nello specifico, il Monte Cervati è la vetta più alta del parco e offre panorami mozzafiato con sguardo allettante costa e sulle montagne circostanti.

Divenuto famosissimo anche per un film campione d’incassi come “Benvenuti al Sud”, questo affascinante luogo costiero è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Le sue stradine pittoresche, le piazze accoglienti e le spiagge dorate lo rendono un posto ideale per una passeggiata rilassante e un po’ di tempo libero di qualità. Il Castello dell’Abate va assolutamente visitato per godere di una vista panoramica straordinaria.

Grotte di Palinuro

Le Grotte di Palinuro sono una serie di spettacolari grotte marine lungo la costa cilentana. Si possono esplorare in barca, al fine di ammirare le formazioni rocciose uniche e l’acqua cristallina. La Grotta Azzurra, forse la più nota, è particolarmente famosa per la sua incantevole luce blu.

Agropoli

Agropoli è una graziosa cittadina costiera che si vanta di poter sfoggiare un castello medievale situato su una collina che regala una splendida vista sul mare. Il centro storico è piuttosto affascinante e si può fare una passeggiata per le strade strette e tortuose con l’obiettivo di scoprire negozi, ristoranti e caffè accoglienti. La spiaggia di Trentova è una delle più belle della zona e offre acque cristalline ideali per il nuoto e il relax.

Queste sono solo alcune delle mete turistiche straordinarie che il Cilento ha da offrire. Un luogo incantevole che merita certamente una visita.