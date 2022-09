Ultime Notizie » Astronauti » Ancora un UFO immortalato in video vicino alla Stazione Spaziale Internazionale

Durante il loro lavoro, gli astronauti hanno osservato un oggetto volante non identificato (UFO) vicino alla Stazione Spaziale Internazionale. E non è la prima volta… Dalla Terra, mentre si assistevano i cosmonauti Oleg Artemyev e Dennis Matveev durante il loro lavoro nello spazio aperto, si è notato nelle immagini un oggetto misterioso vicino alla batteria solare del modulo di servizio.

All’astronauta Artemyev hanno detto: “All’altra estremità del pannello solare, stiamo osservando un oggetto attraverso una telecamera. Volevamo chiedervi di vedere di cosa si tratta“. L’astronauta non capiva di quale oggetto stessero parlando, dopodiché lo specialista MCC ha chiarito che non si trattava di un oggetto direttamente sulla batteria solare, ma di una specie di “oggetto volante”.

Artemyev non è stato in grado di rilevare un UFO, quindi lo specialista gli ha suggerito di continuare a lavorare.

Allora… è un oggetto non identificato? E se sì… Stanno lavorando in sicurezza nello spazio? Non è solo spazzatura spaziale?

Molti credono che l’astronauta abbia seguito le istruzioni e abbia mentito deliberatamente “di non aver visto nulla di straordinario”. È anche interessante notare che questo UFO era chiaramente camuffato da detriti spaziali. Fu tradito dal fatto che alla velocità, sebbene piccola, l’oggetto si muoveva costantemente, cambiando direzione.

Dal nostro punto di vista, potremmo avere a che fare con detriti spaziali, ma nulla dovrebbe mai essere escluso.

A meno che gli astronauti non siano abituati a vivere nella Stazione Spaziale Internazionale con questi oggetti o esseri, ci sembrerebbe molto strano che se si trattasse di qualcosa di diverso dai detriti spaziali, non si precipiterebbero fuori di lì ed entrerebbero nel modulo. Guarda il video su YouTube.