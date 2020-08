Atalanta Inter streaming video e diretta tv oggi sabato 1° agosto 2020 alle ore 20:45 per la 38a e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. I bergamaschi vengono dalla vittoria di Parma, 1-2 il finale, e devono vincere per superare i giocatori di Antonio Conte, al momento avanti di un punto dopo aver battuto 2-0 il Napoli. Per l’Atalanta la piazza d’onore costituirebbe un traguardo storico e la realizzazione di un sogno che si avvera al termine di un periodo drammatico per la città che rappresenta. Scopri dove vedere Atalanta Inter streaming video e diretta tv.

Atalanta a quota 98 reti segnate fin qui nel torneo, col prestigioso e storico traguardo delle 100 segnature ad un passo; l’Inter ha vinto in trasferta 3 delle ultime 5 partite giocate, contro Parma, SPAL e Genoa, pareggiando invece, con identico risultato, 2-2, le gare di Verona e dell’Olimpico contro la Roma.

Dove vedere diretta Atalanta Inter streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Atalanta Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

La partita non viene trasmessae nemmeno su Sky.

Atalanta Inter streaming con l’app di DAZN (link https://www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).

Le probabili formazioni di Atalanta Inter.

Gasperini si affida all’undici collaudato con un unico dubbio: chi tra Pasalic e Malinovskyi per affiancare Gomez e Zapata in avanti. Rientrano dal 1′ Skriniar e Young, Lukaku e Lautaro dovrebbero tornare a fare coppia in attacco. Eriksen ancora in panchina.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez. Pasalic; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic, Palomino.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi, Vecino.