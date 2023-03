Dove vedere Napoli-Francoforte Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 21 italiane per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Nel match d’andata giocato in Germania, gli uomini di Spalletti hanno vinto 0-2, ipotecando il passaggio del turno. La squadra tedesca giocherà senza tifosi al seguito per decisione del TAR e lo stadio Diego Armando Maradona ha già fatto registrare il tutto esaurito. I pronostici danno il Napoli ai quarti assieme a Milan e Inter. L’ultima volta che tre italiane hanno avuto accesso ai quarti è stato nel 2006 con Juventus, Milan e Inter. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Francoforte in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Napoli è vicino a conquistare per la prima volta nella sua storia la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Nell’unico precedente in cui vinse una partita degli ottavi venne poi eliminato (dal Chelsea nel 2011-12).

⚽ Dove vedere Napoli-Francoforte in TV

Napoli-Francoforte diretta in esclusiva dal Diego Armando Maradona (Napoli) su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico dell’ex Milan Massimo Ambrosini.

Il Napoli è imbattuto in casa in Champions League da 11 partite (8 vittorie e 3 pareggi). In questa edizione ha segnato almeno 3 gol nelle gare disputate al Maradona. L’unica squadra italiana capace di segnare almeno 3 reti in 4 partite consecutive in casa è stata la Roma tra aprile e ottobre 2018.

⚽ Napoli-Francoforte Streaming Gratis

Napoli-Francoforte streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile con abbonamento annuali o mensili. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Napoli-Francoforte Streaming Live: ultime notizie formazioni

Khvicha Kvaratskhelia ha firmato 4 assist finora in Champions League, record per un giocatore del Napoli in una singola edizione. Quest’anno in Champions il georgiano ha creato più occasioni da gol (16) di qualsiasi altro giocatore effettuando anche 12 conclusioni verso la porta.

Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

In casa Napoli: Spalletti recupera Meret, Kim e Lozano. Due i dubbi di formazione: uno tra Kim e Juan Jesus, l’altro tra Politano e Lozano. Spalletti ha annunciato il forfait di Raspadori. In casa Eintracht: Kolo Muani squalificato, al suo posto dentro Borrè. Rode in regia, in difesa ballotaggio tra Hasebe e Smolcic.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Francoforte

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1) – Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Borré. Allenatore Glasner.

Arbitro: Antony Taylor (Inghilterra).

Alternative per vedere Napoli-Francoforte in diretta streaming gratis

