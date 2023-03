Ultime Notizie » Erling Haaland » Manchester City e Inter ai quarti di Champions League. Domani Napoli-Francoforte

Con un intrattabile Erling Haaland, autore di 5 gol, il Manchester City ha battuto il Lipsia 7-0 nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, conservando uno degli ultimi biglietti per i quarti di finale. Nella sfida in Portogallo l’Inter di Inzaghi pareggia 0-0 e si qualifica ai quarti in virtù della vittoria per 1-0 dell’andata a San Siro.

Tra le otto regine d’Europa quindi abbiamo Milan, Inter, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica e Chelsea.

Domani si giocano Napoli-Francoforte (andata 2-0) e Real Madrid-Liverpool (andata 5-2) dove usciranno i nomi delle ultime due squadre che mancano all’appello nel sorteggio del prossimo 17 marzo 2023 a Nyon. Non sono previste teste di serie e le squadre della stessa nazionalità possono essere sorteggiate contro, dunque potrebbero risultato euroderby. Le date: Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023; Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023; Finale: 10 giugno 2023.