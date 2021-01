Ultime Notizie » Come vedere Napoli Fiorentina Streaming » NAPOLI FIORENTINA Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Napoli-Fiorentina Streaming Gratis e Diretta TV. Le due formazioni in campo per la 18a giornata di Serie A: orario d’inizio alle 12:30 di oggi domenica 17 gennaio 2021. L’incrocio tra il Napoli di Gattuso e la Fiorentina di Cesare Prandelli si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con fischio d’inizio dell’arbitro Chiffi. Napoli privo dello squalificato Di Lorenzo. La Fiorentina recupera Ribery, che potrebbe partire dal primo minuto col grande ex Callejon sulla trequarti a supporto di Vlahovic. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Fiorentina streaming e diretta tv.

Napoli-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni.

È dall’ottobre 2007 (1-0, rete di Vieri) che la Fiorentina non batte il Napoli in un match giocato nel girone d’andata di Serie A: da allora otto successi azzurri e quattro pareggi. L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, a segno nell’ultimo match di campionato contro il Napoli a gennaio, è uno dei quattro giocatori nati dopo l’1/1/2000 a vantare almeno sei gol nei top-5 campionati europei 2020/21 (Haaland, Kean e Gouiri gli altri tre).

⚽ Queste le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina:

In casa Napoli > Manolas ha svolto l’intera seduta in gruppo ed è a disposizione di Gattuso, anche se resta da valutare un suo impiego dal primo minuto. Di Lorenzo squalificato, al suo posto Hysaj. In attacco si potrebbe rivedere Mertens dall’inizio. Assenti Osimhen e Malcuit. Fabian Ruiz fuori perché positivo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Rino Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Malcuit, Osimhen.

In casa Fiorentina > Castrovilli ha scontato la squalifica ed è in ballottaggio con Pulgar. Borja Valero c’è e va in panchina. In attacco recupera Ribery, che agirà con Callejon alle spalle di Vlahovic. In difesa nessun problema per Pezzella, uscito precauzionalmente contro l’Inter.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Castrovilli, Callejon; Vlahovic. Allenatore Cesare Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Napoli-Fiorentina Diretta TV: canale e dove vederla.



La partita di calcio Napoli-Fiorentina in diretta tv e in esclusiva da DAZN scaricando l’app attraverso una moderna smart tv, oppure collegando la tv stessa a una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o ancora a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN, inoltre, potranno vederla in diretta anche su DAZN1, al canale numero 209 del satellite.

Il Napoli è sia la squadra affrontata più volte in Serie A da Giacomo Bonaventura (17), che la vittima preferita del centrocampista viola (cinque centri, tre dei quali segnati in trasferta).

Napoli-Fiorentina Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta, ecco come.

Napoli-Fiorentina in video live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) comodamente seduti sulla propria poltrona di casa: da vedere sul sito della piattaforma, oppure scaricando l’app sul proprio pc, smartphone o tablet. Match online comunque anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La Fiorentina è l’unica squadra contro cui il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha partecipato attivamente a quattro gol (due reti, due assist) nello stesso match di Serie A (agosto 2019): con il numero 24 in campo gli azzurri viaggiano a 2,2 punti a partita nella Serie A in corso, senza di lui la media si abbassa a 1,0.

Napoli-Fiorentina non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Napoli-Fiorentina 0-2, gli highlights dell’ultima sfida