Ultime Notizie » whatsapp » Si può tenere WhatsApp Plus e WhatsApp normale sullo stesso cellulare?

Poter avere due account WhatsApp nello stesso cellulare può essere qualcosa che ti aiuta più di quanto pensi, soprattutto per non avere lo stesso WhatsApp tra lavoro e vita privata. Ma ci sono persone che vogliono avere due diverse versioni di WhatsApp all’interno del proprio cellulare e, se sei uno di loro, ti diremo se è possibile o meno.

Prima di ogni altra cosa, va chiarito che WhatsApp Plus non è ufficiale e sono già stati registrati problemi con chi utilizza questa estensione, perché non essendo un prodotto ufficiale, WhatsApp non ne appoggia l’utilizzo perché mette a rischio le informazioni degli utenti. Opinabile questione in quanto è recente lo scandalo di Facebook proprio con questa app di messaggi. Quindi scarica la versione Plus solo a tuo rischio.

Per cominciare, dobbiamo chiarire anche che puoi avere due account WhatsApp se usi Plus. Ma avere queste due app installate non è davvero qualcosa che può essere fatto legalmente.

WhatsApp Plus è di per sé una modifica non ufficiale

Come accennato in precedenza, WhatsApp Plus è di per sé una modifica non ufficiale dell’app di messaggistica, che funziona sostituendo l’app originale e aggiungendo molte funzioni molto diverse.

Ma per lo stesso motivo, il fatto di poter installare le due versioni separatamente all’interno dello stesso dispositivo richiede più modifiche all’interno del tuo computer e con l’applicazione stessa, che, a dire il vero, non ti diremo cosa sono perché non ne vale la pena.

Questo può farti davvero rischiare le tue informazioni, la tua privacy e il tuo cellulare. E sappiamo che l’acquisto di un altro telefono cellulare non è così facile da fare. Quindi la risposta in particolare è che è possibile farlo, certo, oggigiorno si può fare praticamente tutto, ma non vale la pena rischiare di farlo. Inoltre funziona già bene da solo.

Soluzione alternativa valida



Un’altra soluzione è comprare due sim per avere due numeri di cellulare differenti. A questo punto puoi installare WhatsApp normale da utilizzare con il tuo numero privato, e WhatsApp Business con il numero dedicato al tuo lavoro.