DIRETTA CALCIO – Con Napoli-Barcellona e Chelsea-Bayern Monaco si apre la ultima due giorni delle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. Entrambe le partite si giocheranno martedì 25 febbraio alle ore 21:00 italiane. Andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Chelsea-Bayern e Napoli-Barcellona streaming e tv.

Dove vedere Napoli-Barcellona Streaming e TV.

Napoli-Barcellona in diretta streaming su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro gratis su Canale 5 (Mediaset).

Dove vedere Chelsea-Bayern Streaming e TV.

Allo Stadio San Paolo di Napoli arriva il Barcellona (primo nella Liga con 55 punti dopo 25 giornate) di Leo Messi che lo vedono, secondo voci gossip di calciomercato, tra i sogni dei tifosi partenopei. La ritrovata squadra di Gattuso arriva da tre vittorie consecutive durante le quali ha subito un solo gol.con l’app Sky Go. Arbitra il tedesco Felix Brych.

Chelsea-Bayern in diretta streaming su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro gratis su Canale 5 (Mediaset). Allo Stadio “Stamford Bridge” di Londra va in scena Chelsea-Bayern Monaco. La squadra allenata da Frank Lampard è quarta in Premier League con 44 punti, mentre i tedeschi dopo 23 giornate conducono con 49 punti. L’ultima volta che si sono affrontate, nell’estate del 2017 nell’ICC, ha vinto il Bayern 3-2 Streaming online con l’app Sky Go. Arbitrerà il match il francese Clement Turpin.