Aumentano i contagiati di Coronavirus in Spagna.

Il settimo caso di coronavirus è stato registrato in Spagna: si tratta di un giovane 24enne che ha viaggiato di recente in Italia, il paese europeo più colpito dal nuovo virus mortale. La Comunità di Madrid ha riferito mercoledì del primo caso di coronavirus nella capitale spagnola, portando a sette il numero totale di casi confermati nel spagnolo. Il paziente è stato trasferito all’ospedale Carlos III ed è attualmente “in buone condizioni”. Il Ministero della Salute della Comunità di Madrid ha inviato i campioni al Centro nazionale di microbiologia per la conferma in una seconda analisi, come confermato dal Ministero della Salute spagnolo.

Poche ore prima era stato confermato il sesto caso di coronavirus dopo che un uomo era risultato positivo nella Comunità Valenciana. È stato riferito che il paziente era andato in ospedale nella provincia di Castellón con sintomi compatibili con la malattia.

Il Ministero della salute universale e della sanità pubblica della Comunità Valenciana ha riferito martedì il primo caso di coronavirus in quella regione della Spagna orientale, che aumenta a sei il numero totale di persone infette da covid-19 nel paese.

Secondo l’agenzia, si tratta di un “caso di studio” di un uomo che era andato all’ospedale La Plana de Vila-real, nella provincia di Castellón, con sintomi compatibili con la malattia. “Le prime analisi hanno confermato la presenza del virus“, afferma.

Nelle ultime ore, altri tre test positivi sono stati registrati anche in Spagna: due a Tenerife (Isole Canarie) e uno nella città di Barcellona. Nel frattempo, i primi due pazienti hanno già superato la malattia.

Il bilancio delle vittime causato in tutto il mondo da covid-19 supera già 2.600 persone. Oltre alla Cina, gli altri casi letali sono stati rilevati nelle Filippine, in Giappone, Corea del Sud, Iran, Italia e Francia. Nel frattempo, l’Italia – dove il nuovo coronavirus ha già causato la morte di 11 persone – è diventata il paese europeo più colpito dal nuovo coronavirus covid-19.