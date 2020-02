Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Barcellona, Chelsea-Bayern Monaco e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo assieme a Facebook Live-Streaming, Periscope e Video YouTube. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

21:00 Diretta Goal (UEFA Champions League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Napoli-Barcellona (UEFA Champions League) – Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Brych (Germania). E’ finito il conto alla rovescia per il Napoli, che questa sera al San Paolo affronterà il Barcellona nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’ottimo lavoro di Ancelotti che ha portato alla qualificazione una squadra piena di problemi tecnici ed ambientali, toccherà dunque a Gennaro Gattuso, all’esordio assoluto come allenatore in questa competizione, guidare i suoi alla ricerca della titanica impresa di eliminare i temutissimi catalani capitanati da Leo Messi.

Diretta Napoli Barcellona su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita verrà trasmessa in chiaro gratis su Canale 5 (Mediaset) e quindi anche in internet con MediasetPlay.

21:00 Diretta Chelsea-Bayern (UEFA Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Arbitro Turpin (Francia). Chelsea e Bayern Monaco si affrontano questa sera a Stamford Bridge per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions. Entrambe le compagini non stanno vivendo una stagione esaltante, i padroni di casa, notevolmente ringiovaniti sotto la guida della leggenda Frank Lampard, faticano molto in Premier mentre i bavaresi, in lotta con il Lipsia per il primato in Bundesliga, sembrano comunque più forti e dunque favoriti per il passaggio del turno rispetto ai londinesi.

Diretta Chelsea Bayern Monaco su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legale e non con Rojadirecta.



Gli abbonati di SkyGo DAZN Eleven Sports possono vedere le partite gratuitamente. Sky Go è il servizio di streaming di Sky Italia. I canali di SkyGo sono visibili su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet e PC. Ricordatevi che quando vi collegate a internet sarebbe bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming di Rojadirecta TV: in Italia questo sito è stato dichiarato illegale e quindi è oscurato.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo le ultime ue gare di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League: Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City che avranno inizio entrambe alle ore 21:00 italiane. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.