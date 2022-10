Ultime Notizie » curiosità » E’ morto l’uomo più sporco del mondo a 94 anni

E’ morto dopo aver fatto il bagno per la prima volta dopo decenni. Evitava di lavarsi per paura di contrarre malattie e mangiava resti di animali morti.

Era iraniano e si chiamava “Amou Haji” (Zio Haji, in italiano), conosciuto come “l’uomo più sporco del mondo” perché non faceva il bagno da più di mezzo secolo. E’ morto all’età di 94 anni pochi mesi dopo aver fatto un bagno per la prima volta da decenni. E’ morto domenica scorsa in un villaggio della città iraniana di Farashband, nella provincia di Fars. La gente del posto aveva un rispetto speciale per lui e la sua condizione. In gioventù, Amou Haji soffriva di problemi emotivi che lo portarono a rifiutarsi di fare il bagno e a ritirarsi dalla società.

Ha evitato di mangiare cibo fresco e di bere acqua pulita. Affermò che il cibo più delizioso era quello degli animali in decomposizione e fumava una pipa piena di sterco.

Amou Haji, surnommé l’homme «le plus sale du monde» est mort. L’Iranien était entré dans le livre Guinness des records pour ne pas avoir pris de douche pendant un demi-siècle. pic.twitter.com/EoecCDftKa — 20 minutes (@20minutesOnline) October 25, 2022

Nonostante il suo stile di vita e le sue abitudini insolite, è rimasto in. Alcuni anni fa, un gruppo di vicini ha cercato di portarlo in un fiume per fargli un bagno, ma lungo la strada è scappato. Sosteneva che aveva paura di ammalarsi e che l’ igiene avrebbe influito negativamente sulla sua salute. Alcuni mesi fa la gente del posto è riuscita a fargli il bagno e poco dopo si è ammalato, provocando la sua