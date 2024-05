Ultime Notizie » Apocalisse » Apocalisse? La strana “pioggia di pesci” che attribuiscono alla Fine del Mondo

Fenomeno insolito: la pioggia di pesci a Yasuj, Iran

Attraverso i video virali sui social media, è emerso un evento insolito avvenuto nella città di Yasuj, in Iran: una pioggia di pesci. Questo fenomeno straordinario è stato portato alla luce da Maji Kadeh, un commerciante di pesca che ha documentato l’accaduto. Nei video diffusi, si può osservare la caduta dei pesci dal cielo, colpendo le auto e suscitando meraviglia e confusione tra gli abitanti della città.

Interpretazioni e speculazioni: da un fenomeno naturale a presagi apocalittici

Mentre alcuni hanno interpretato questa pioggia di pesci come un evento miracoloso, altri hanno espresso teorie più razionali. Tra le spiegazioni, c’è chi suggerisce che sia un segno dell’imminente fine del mondo. Questo tipo di fenomeno, noto come “pioggia animale“, è raro ma non del tutto insolito nella storia climatica del pianeta.

Il fenomeno della “pioggia animale”: spiegazione scientifica dietro l’insolito evento

La pioggia animale non è un evento unico. Si verifica quando trombe d’aria o tempeste sollevano animali come pesci da fiumi o laghi, trasportandoli nelle nubi. Successivamente, durante il processo di precipitazione, questi animali vengono rilasciati, cadendo a terra come parte della pioggia. Questo fenomeno può verificarsi anche durante tempeste, tornado o trombe marine, dove la forza dei venti è sufficiente a sollevare gli animali fuori dall’acqua e trasportarli attraverso distanze considerevoli.

Pioggia di pesci nel mondo: un evento globale

L’evento a Yasuj, in Iran, non è un caso isolato. In altre parti del mondo, come a Yoro, in Honduras, si è verificato lo stesso fenomeno. Qui, durante le tempeste di maggio e giugno, è comune che piova pesce ogni pochi anni. Anche negli Stati Uniti, nel 1877, si sono verificati episodi simili, come la pioggia di serpenti a Memphis. In Spagna, nel 2007, è stata segnalata una pioggia di rane ad Alicante.

Questo tipo di eventi, sebbene rari, rappresentano una meraviglia della natura e una testimonianza della sua complessità e imprevedibilità. La scienza offre spiegazioni plausibili, ma la loro rarità li rende ancora oggetto di fascino e speculazione.