Trovato un Martello di Thor Vichingo in Svezia

ARCHEOLOGIA – Un amuleto che imita il martello di Thor, il dio del tuono della mitologia norrena, è stato scoperto dagli archeologi a Ysby, nel sud-ovest della Svezia. Come riportato da The History Blog riferendosi al portale locale Kulturmiljo Halland Blogg, il cimelio antico, lungo tre centimetri, è stato fuso in piombo e rappresenta in modo stilizzato il famoso martello, noto nella mitologia locale come Mjolnir.

Il manufatto ha un foro nell’asta attraverso il quale è possibile infilare un filo da utilizzare come ciondolo.

La scoperta è avvenuta durante un’indagine preliminare nella contea di Halland prima della costruzione di nuove case. L’oggetto risale probabilmente al IX-XI secolo, cioè alla tarda età vichinga. I ciondoli di questo tipo erano popolari durante l’era vichinga e venivano usati come amuleti protettivi. In totale, negli scavi in ​​Scandinavia, Gran Bretagna, Russia e Paesi baltici sono stati rinvenuti circa un migliaio di “martelli di Thor”.