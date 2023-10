Ultime Notizie » League of Legends » Morto giocando a League of Legends: incidente con un giovane fan dei Videogiochi

Un giovane fan dei videogiochi ha subito un infarto mentre giocava al popolare MOBA di Riot Games, League of Legends, meglio conosciuto come LoL. Secondo quanto riferito, il ragazzo avrebbe giocato per 23 ore.

Un infarto giocando a League of Legends

League of Legends, o LoL come lo chiamano i suoi fan, è uno dei videogiochi più popolari del pianeta, con milioni di utenti che ci giocano contemporaneamente. È un gioco frenetico e divertente, capace di suscitare forti emozioni. Ci sono migliaia di video su internet che lo dimostrano.

Tuttavia è la prima volta che viene registrata una morte legata a questo videogioco. Il 2 febbraio 2022 la polizia ha trovato il corpo senza vita di Chen Rong-yu, un giocatore di 23 anni, in posizione curva sulla sedia, in un angolo di un internet café a Taipei, Taiwan. Secondo i rapporti locali, le sue mani erano ancora tese verso la tastiera e il mouse.

Lo staff dell’internet café ha riferito che Chen era immerso nel gioco di League of Legends da martedì sera, prendendosi brevi pause per riposarsi. Tuttavia, quando mercoledì un dipendente ha cercato di svegliarlo, il suo corpo era freddo.

La famiglia di Chen ha rivelato alla polizia che soffriva di problemi cardiaci e gli agenti ritengono che la combinazione di stanchezza, mancanza di movimento e freddo possa aver scatenato l’infarto.

Non è la prima volta che succede

Nel febbraio dello scorso anno, un cinese di 30 anni ha perso conoscenza dopo una maratona di gioco online durata tre giorni. Apparentemente ciò è avvenuto in un Internet café alla periferia di Pechino dopo che non aveva mangiato né dormito.

Nel luglio dello stesso anno, Chris Staniforth, un giocatore britannico di Xbox, morì a causa di un coagulo di sangue dopo una prolungata sessione di gioco. Suo padre, David, ha commentato che suo figlio giocava sulla sua Xbox fino a 12 ore consecutive:

“Chris viveva per la sua Xbox. Quando si immergeva in un gioco, poteva giocare per ore e ore, a volte 12 ore di fila. Era immerso nella competizione online in Halo con persone provenienti da tutto il mondo. Non biasimo affatto il produttore di Xbox. Non è loro responsabilità se le persone li usano per così tanto tempo. Voglio però evidenziare i pericoli che potrebbero sorgere”.

Non è comune che una persona muoia giocando a videogiochi come League of Legends, ma bisogna essere consapevoli che passare così tanto tempo davanti a un monitor non è salutare e può avere gravi conseguenze.