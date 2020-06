Mondi come la Terra in 6 miliardi di stelle nella Via Lattea.

Un nuovo studio mette 6 miliardi di stelle nella nostra galassia come case possibili di mondi simili alla Terra. Per essere considerato simile alla Terra, un pianeta deve essere roccioso, delle dimensioni della Terra e in orbita attorno a stelle simili al Sole (tipo G). Deve anche orbitare attorno alle zone abitabili della sua stella, il raggio di distanza da una stella che un pianeta roccioso potrebbe ospitare acqua liquida, e potenzialmente vita, sulla sua superficie.

“I miei calcoli pongono un limite superiore di 0,18 pianeti simili alla Terra per stella di tipo G”, afferma la ricercatrice dell’Università della British Columbia (UBC) Michelle Kunimoto, co-autrice del nuovo studio apparso su The Astronomical Journal.

“Stimare come i diversi tipi comuni di pianeti si trovano attorno a stelle diverse può fornire importanti vincoli alla formazione dei pianeti e alle teorie dell’evoluzione e aiutare a ottimizzare le missioni future dedicate alla ricerca di esopianeti”.

Come ha affermato l’astronomo UBC Jaymie Matthews in una dichiarazione: “La nostra galassia della Via Lattea ha fino a 400 miliardi di stelle, di cui il sette percento di tipo G. Ciò significa che meno di sei miliardi di stelle possono avere pianeti simili a Terra nella nostra galassia”.

Le stime precedenti della frequenza dei pianeti simili alla Terra variano da circa 0,02 pianeti potenzialmente abitabili per stella simile al Sole, a più di uno per stella simile al Sole.

Pianeti come la Terra hanno generalmente maggiori probabilità di essere ignorati da una caccia al pianeta rispetto ad altri tipi, poiché sono così piccoli e orbitano così lontano dalle loro stelle. Ciò significa che un catalogo di pianeti rappresenta solo un piccolo sottoinsieme dei pianeti che stanno effettivamente orbitando attorno alle stelle cercate. Kunimoto ha usato una tecnica nota come “modellazione in avanti” per superare queste sfide.

“Ho iniziato simulando l’intera popolazione di esopianeti attorno alle stelle che il telescopio Keplero ha cercato”, ha spiegato.

“Ho contrassegnato ogni pianeta come” rilevato “o” perso “a seconda della probabilità che il mio algoritmo di ricerca del pianeta li abbia trovati. Quindi ho confrontato i pianeti rilevati con il mio attuale catalogo di pianeti. Se la simulazione ha prodotto una corrispondenza ravvicinata, allora la popolazione iniziale era probabilmente una buona rappresentazione della popolazione effettiva di pianeti in orbita attorno a quelle stelle. ”

La ricerca di Kunimoto ha anche fatto luce su una delle questioni più salienti della scienza esopianeta oggi: il “gap radio” dei pianeti. Il divario radio mostra che è raro che i pianeti con periodi orbitali inferiori a meno di 100 giorni abbiano una dimensione compresa tra 1,5 e il doppio della Terra. Scoprì che il divario radio esiste in una gamma molto più ristretta di periodi orbitali di quanto si pensasse in precedenza. I suoi risultati di osservazione possono fornire vincoli ai modelli di evoluzione del pianeta che spiegano le caratteristiche del gap radio.

Kunimoto aveva precedentemente cercato dati d’archivio per 200.000 stelle della missione Kepler della NASA. Scoprì 17 nuovi pianeti al di fuori del Sistema Solare, o pianeti extrasolari, oltre a recuperare migliaia di pianeti già noti.

Il futuro dell’astronomia è nelle mani dei giovani

In un’intervista condotta sul suo sito web universitario, la studentessa di 23 anni Michelle Kunimoto ha commentato che ha deciso di studiare astronomia quando suo padre le ha mostrato la serie originale di Star Trek quando era al liceo.

“Sono rimasta affascinata da come ha esplorato grandi idee su spazio, società e scienza e ha presentato gli scienziati come curiosi avventurieri. La serie ha mostrato una visione ottimista e piena di speranza del futuro dell’umanità. Certamente ingenuo, ma era in anticipo sui tempi e ha ispirato generazioni”, ha detto la giovane donna.

Entusiasta, la studentessa ha affermato di aver studiato solo circa 400 curve di luce dei dati raccolti dal telescopio Keplero, ma ce ne sono ancora migliaia, quindi vorrebbe continuare questa ricerca in futuro.