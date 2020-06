Ecco perché dovresti valutare il noleggio a lungo termine.

Se è giunto per te il momento di cambiare auto ti troverai davanti a due opzioni, ovvero acquistarne una nuova o valutare le occasioni sul mercato di seconda mano. In realtà a queste due scelte puoi aggiungere quella della valutazione delle auto noleggiate e in questo articolo ti spieghiamo il perché. Qual è il miglior noleggio lungo termine? Perché valutare questa opzione al posto dell’acquisto? In questo articolo ti spieghiamo tutto quello che devi sapere. Dopotutto se non hai un corposo budget a disposizione per l’acquisto di una nuova auto l’opzione del noleggio è la migliore tra cui scegliere. Ecco il perché.

Come funziona il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è una pratica molto conveniente di renting che ti permette di usare un’auto a tua scelta come se questa fosse di tua proprietà. Il veicolo è sempre a tua disposizione per tutta la durata del contratto che può arrivare fino a quattro anni. Durante questo arco di tempo puoi sempre utilizzare il veicolo a tuo piacimento ma non dovrai occuparti delle spese di manutenzione, delle scadenze e delle pratiche burocratiche perché queste rimangono tutte competenze della società specializzata che hai scelto per il noleggio. In altre parole tu paghi un canone mensile e usi l’auto come se fosse tua mentre la società si prende cura di bollo auto, assicurazione, RC e anche manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutte le spese che l’auto richiede sono incluse nel canone che pagherai mensilmente.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Questo significa che non dovrai preoccuparti di nulla, se non di guidare responsabilmente. Potrai anche decidere il modello di auto o le modalità contrattuali di noleggio facendoti aiutare da un consulente specializzato che ti proporrà le migliori opzioni in base alle tue esigenze di guida e al tuo stile di vita.

Perché tutti amano il noleggio a lungo termine?

Avrai sempre a portata di mano, completamente revisionata e con il motore, l’alimentazione e persino le colorazioni che preferisci.

Anche se questa forma di car renting ha avuto una forte espansione sul mercato negli ultimi anni in realtà esiste già da molto tempo. Praticamente era un’opzione fortemente caldeggiata nel settore business delle auto aziendali oppure per i liberi professionisti. Oggi questo mercato ha aperto anche ai privati ed è diventata l’opzione più interessante per chi ha bisogno di un’auto pronta da guidare ma non può momentaneamente provvedere all’acquisto.

Questo perché le persone hanno compreso che acquistando un’auto di proprietà, magari pagandola a rate, questa inizia ad invecchiare nel tempo e sul lungo periodo inizia a richiedere sempre più attenzioni. Con il noleggio a lungo termine ti liberi da tutte queste preoccupazioni perché ti basterà pagare il canone mensile concordato per avere tutte le garanzie incluse. Inoltre potrai cambiare auto tutte le volte che vorrai con la garanzia di metterti in strada su auto nuove e sicure, garantite dalla società di noleggio e dall’assistenza sempre attiva, ovunque ti trovi e 24 ore su 24.