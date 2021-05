Ultime Notizie » Covid-19 » Casi di Miocardite a seguito della Vaccinazione COVID-19

Un gruppo di lavoro USA sulla sicurezza dei vaccini sta esaminando un piccolo numero di casi di infiammazione del cuore nei giovani vaccinati al COVID-19. La maggior parte dei casi segnalati finora sono stati lievi. La condizione, chiamata miocardite, è anche piuttosto comune e il tasso osservato finora nelle persone vaccinate non differisce dalla linea di base prevista nella popolazione, il che significa che potrebbe non esserci alcun collegamento.

E anche se è possibile stabilire un collegamento, “i vaccini saranno inequivocabilmente molto più vantaggiosi superando questo rischio molto basso, se definitivamente stabilito”, ha il dottor Amesh Adalja, studioso senior del Johns Hopkins Center for Health Security, riferendosi all’immenso beneficio fornito dal vaccino nel prevenire un’infezione da COVID-19.

I casi sembrano verificarsi più spesso negli adolescenti e nei giovani adulti, nei maschi e circa quattro giorni dopo aver ricevuto la seconda iniezione di vaccini a mRNA realizzati da PFizer-BioNTech e Moderna, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione. Per vedere se esiste un collegamento, i ricercatori stanno esaminando i record e chiedendo ai medici di essere in allerta per segnalare tali casi.

Cos’è la miocardite

La miocardite è un’infiammazione del muscolo cardiaco che spesso si verifica dopo l’infezione da un virus, come l’influenza o il nuovo coronavirus che causa COVID-19. I sintomi possono variare da lieve affaticamento e dolore toracico che si risolve da solo a irregolarità del ritmo cardiaco, arresto cardiaco e persino morte in casi rari e gravi. La maggior parte dei casi si risolve senza effetti a lungo termine, secondo una revisione del 2020 nel Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia.

I maschi tendono ad essere più comunemente colpiti dalla miocardite, secondo quello studio.

Secondo lo studio, ogni anno da 10 a 22 persone su 100.000, o fino a 70.000 persone negli Stati Uniti, viene diagnosticata una miocardite virale. Tuttavia, molti casi sono così lievi che non vengono mai diagnosticati, il che significa che la vera incidenza è probabilmente più alta.

Finora, più di 4 milioni di persone sotto i 18 anni hanno ricevuto vaccini mRNA COVID-19 e decine di milioni di età 24 anni e più giovani hanno ricevuto il vaccino, secondo il CDC, quindi molti casi sarebbero previsti per caso in questa popolazione. Il CDC non ha detto quanti casi di miocardite stavano indagando.

Altri vaccini, come il vaccino antinfluenzale, possono causare miocardite, quindi è importante valutare qualsiasi potenziale legame tra i vaccini COVID-19 e le condizioni cardiache, ha detto Adalja. Per questo motivo, il CDC ha iniziato a monitorare i casi di questa infiammazione cardiaca in coloro che sono stati vaccinati dall’inizio delle vaccinazioni COVID-19.

Sono stati segnalati casi di malattie cardiache a seguito del vaccino Pfizer-BioNTech anche in Israele e in Europa e, secondo Biospace, le autorità di regolamentazione finora non hanno trovato alcun collegamento con i vaccini.