Il numero di cellule immunitarie che aiutano a difendersi dal coronavirus potrebbe diminuire a un ritmo lento, quindi queste rimarrebbero a lungo nel corpo della persona guarita dall’infezione.

La ricerca di un gruppo di scienziati, i cui risultati sono stati pubblicati in anteprima questo lunedì su il portale Biorxiv, che ha analizzato i casi di 185 pazienti con covid-19, ha dimostrato che otto mesi dopo aver subito la malattia, la maggior parte di loro aveva una quantità sufficiente di cellule immunitarie per continuare a combattere il virus.

Ha suggerito anche che coloro che avevano qualche altro tipo di coronavirus potevano trasportare determinate cellule immunitarie fino a 17 anni dopo il recupero. “Quella quantità di memoria potrebbe impedire alla stragrande maggioranza delle persone di contrarre una malattia grave che richiede il ricovero in ospedale per molti anni”.

Questo lavoro prosegue il percorso segnato da una serie di recenti indagini scientifiche sulla “memoria delle cellule” che hanno contratto e sconfitto il coronavirus.

Quando le cellule stesse continuano a ricordare il virus

Ad esempio, gli immunologi dell’Università di Washington hanno suggerito che questi tipi di cellule persistono nel corpo per. Un altro studio ha sottolineato che lepossiedono potenti cellule immunitarie, anche quando glinon possono essere rilevati.

Negli ultimi mesi è emersa l’opinione che la diminuzione della quantità di anticorpi potrebbe portare alla scomparsa dell’immunità al coronavirus in pochi mesi. Tuttavia, le suddette scoperte scientifiche richiedono di non dimenticare che gli anticorpi non sono l’unico elemento del sistema immunitario. Oltre a loro c’è un fenomeno chiamato “immunità sterilizzante“, che si verifica quando le cellule stesse continuano a ricordare il virus, consentendo loro di prevenire le malattie più frequentemente ed efficacemente degli anticorpi stessi.