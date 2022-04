Ultime Notizie » Calcio » Muore a 54 anni Mino Raiola, famoso Procuratore delle stelle del Calcio

Lutto nel mondo del calcio: Mino Raiola è morto, aveva 54 anni. Era malato da tempo: aveva subito un intervento lo scorso gennaio e nelle ultime settimane si era aggravato. Famoso procuratore sportivo di diversi campioni, da Ibrahimovic (con lui nella foto di copertina) a Robinho, da Pogba a Balotelli (foto in basso), da Lukaku a De Ligt, fino al tedesco Erling Haaland, solo per citare alcuni dei trasferimenti principali con l’intermediazione di Raiola, che nel 2020 arrivò a guadagnare 85 milioni di dollari secondo Forbes.

Mino Raiola era nato a Nocera Inferiore. Prima di intraprendere la carriera di procuratore sportivo, In Olanda, dove era cresciuto, aveva lavorato nella pizzeria di famiglia.

Negli ultimi anni Raiola, assieme a Mendes, Barnett e Manasseh, aevava creatocon il proposito di riformare al categoria in aperto contrasto con la FIFA.

Nell’agosto del 2016 Mino Raiola aveva comprato per 8 milioni di euro l’ex casa di Al Capone, il famoso boss mafioso italo-americano: 3.000 metri quadrati ricchi di lusso situati in cemento a Palm Island, Miami (Florida), e che ne avevano diversi in vendita completamente rinnovati.

Mino Raiola si era tolto questo lusso dopo aver raggiunto un fatturato di circa 500 milioni di euro grazie ai trasferimenti di Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba e Henrik Mkhitaryan al Manchester United.