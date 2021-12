Ultime Notizie » Calciomercato » Real Madrid ottimista per Kylian Mbappé ed Erling Haaland

CALCIOMERCATO – Le giovani stelle del Paris Saint-Germain e del Borussia Dortmund sono i due grandi obiettivi del 13 volte vincitore della Champions League per rivoluzionare il mercato.

È un segreto di Pulcinella che il Real Madrid desidera materializzare un doppio colpo galattico nel 2022 per la sua trama offensiva. Tutto questo perché i bianconeri si sfregano le mani per Kylian Mbappé (23 anni, Paris Saint-Germain) ed Erling Haaland (21 anni, Borussia Dortmund). Senza andare oltre, ne ha parlato l’ex AS Monaco (nel suo caso specifico).

“Ero sincero (voleva uscire in estate). Dì quello che avevo nel cuore (…) Sono molto felice di restare al PSG, Parigi è anche la mia città. Sono francese e voglio vincere tutto in questa stagione. Questo non è il momento di parlare del mio futuro. Ho solo in mente di vincere al Real Madrid a febbraio e marzo (ottavo di Champions)”, ha detto Bondy alla CNN.

Secondo quanto indica il quotidiano Marca, dagli uffici del Santiago Bernabéu vedono realizzabile l’idea di unire queste due stelle emergenti nel loro progetto. Con la trattativa abbastanza avviata (in teoria) con un Kylian Mbappé che sarebbe arrivato con la lettera di libertà dal Parco dei Principi, il Real Madrid sta lavorando a pieno titolo alla telenovela norvegese.

Bild ha confermato la clausola rescissoria da 75 milioni di euro di Erling Haaland per uscire dalla BVB. A cui va aggiunto l’incarico del suo agente Mino Raiola (insieme a quello del padre) più lo stipendio che Erling deve percepire. L’operazione, dunque, potrebbe ammontare a ben 400 milioni di euro. Infine, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ​​fa affidamento sul suo ottimo rapporto con Raiola per far pendere la bilancia a suo favore per l’ex Red Bull Salisburgo.