Telegram fa boom con milioni di utenti nuovi (migrati da WhatsApp)

Il fondatore di Telegram Pavel Durov ha annunciato che 25 milioni di nuovi utenti hanno aderito alla piattaforma nelle ultime 72 ore. La notizia arriva mentre diversi utenti di Internet iniziano ad abbandonare il rivale di Telegram, WhatsApp, che di recente ha cambiato i loro termini sulla privacy. Dúrov ha rivelato che il 38% dei nuovi utenti proviene dall’Asia, il 27% dall’Europa, il 21% dall’America Latina e l’8% dai paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.

L’imprenditore ha definito questa crescita un “aumento significativo” rispetto allo scorso anno, quando ogni giorno si sono registrati 1,5 milioni di nuovi utenti. Inoltre, durante la prima settimana di gennaio, Telegram ha superato i 500 milioni di utenti attivi mensili. Le persone non vogliono più scambiare la loro privacy con servizi gratuiti. Non vogliono più essere tenuti in ostaggio dai monopoli tecnologici che sembrano pensare di poter farla franca finché le loro applicazioni hanno una massa critica di utenti.

“Con 500 milioni di utenti attivi e una crescita accelerata, Telegram è diventato il più grande paradiso per coloro che cercano una piattaforma di comunicazione impegnata nella privacy e nella sicurezza.

Prendiamo molto sul serio questa responsabilità”, ha detto Dúrov, assicurando che la piattaforma “non fallirà” con i suoi utenti.

L’imprenditore ha anche ricordato che gli utenti “sono stati e saranno sempre l’unica priorità” della società che “non ha azionisti o inserzionisti a cui riferire”. “Non facciamo accordi con specialisti del marketing, data miner o agenzie governative. Dal giorno in cui [Telegram] è stato rilasciato nell’agosto 2013, non abbiamo divulgato un singolo byte dei dati privati dei nostri utenti a terzi”, citando una delle sue vecchie pubblicazioni.

“Operiamo in questo modo perché non consideriamo Telegram un’organizzazione o un’applicazione. Per noi Telegram è un’idea, è l’idea che tutti su questo pianeta abbiano il diritto di essere liberi”, ha concluso.