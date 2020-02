Dove vedere le partite di calcio in tv Borussia Dortmund-PSG, Atletico Madrid-Liverpool e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo assieme a Facebook Live-Streaming, Periscope e Video YouTube. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

21:00 Diretta Goal UEFA Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Atletico Madrid-Liverpool (UEFA Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

Ad aprire il lotto degli ottavi di finale è il Liverpool campione in carica e grande favorito anche in questa stagione. Per Klopp, però, ci sarà tanta strada per arrivare in fondo alla competizione e non sarà di certo facile superare l’Atlético di Simeone.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Savić, Felipe, Renan Lodi; Saúl Ñíguez, Teye Partey, Koke, Vitolo; Correa, Morata. Allenatore Diego Simeone. Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J.Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Allenatore Jürgen Klopp. Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Diretta Atletico Madrid Liverpool su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati) e Mediaset Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Borussia Dortmund-PSG (UEFA Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Witsel, R Guerreiro; Sancho, T Hazard; Haaland. Allenatore Lucien Favre. Paris SG (4-4-2): Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Á Di María, Verratti, Gueye, Neymar; Mbappé, Mauro Icardi. Allenatore Thomas Tuchel. Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Diretta Borussia Dortmund PSG su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

