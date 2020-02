FOTO NASA: Gigantesche nuvole a forma di fiore in Australia.

Catturate le spettacolari nuvole di Actinoform, così chiamate perché hanno le braccia, chiamate “actiniae” (“fulmine” in greco), che si estendono in tutte le direzioni in modi diversi. L’Osservatorio della Terra della NASA ha pubblicato un’immagine catturata dal satellite Aqua vicino alla costa occidentale dell’Australia, che mostra nuvole che per forma somigliano a rosette di cotone.

L’immagine è stata scattata con l’uso del radiometro a spettro di immagini a risoluzione moderata (MODIS).

Le nuvole di Actinoform si formano di solito ad altezze relativamente basse nell’atmosfera, a circa 2.000 metri. Michael Garay, un ricercatore di cloud presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, afferma che le nuvole di actinoform “assumono forme leggermente diverse, ma la loro struttura complessiva è coerente”.

Da terra non è possibile vedere questo fenomeno perché queste strutture sono troppo grandi, misurando fino a 300 chilometri di larghezza. Gli scienziati non hanno molti dati su come si formano queste nuvole, osservate per la prima volta nel 1962.