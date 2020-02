Dove vedere le partite di calcio in tv Milan-Torino, Chelsea-Manchester United, Chievo-Salernitana, e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

13:00 Lazio-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA.

15:00 Napoli-Empoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA.

20:45 Diretta Milan-Torino (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite).

Arbitro Fabbri. La sfida di San Siro tra Milan e Torino chiude il programma della 24esima giornata di serie A col posticipo del lunedì sera. I rossoneri tornano in campo anche in campionato dopo la batosta subita nel derby, perso a seguito di una spettacolare rimonta dei cugini dallo 0-2 del primo tempo fino al 4-2 finale. Periodo nero anche per i granata, che si sono visti superati in casa dalla Sampdoria per 1-3 in occasione dell’esordio in panchina del nuovo tecnico Longo, sostituto di Walter Mazzarri.

Diretta Milan Torino sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati). La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Reggio Audace-Arzignano (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS.

21:00 Diretta Chelsea-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL.

Chelsea e Manchester United si affrontano a Stamford Bridge questa sera alle 21 per la 26esima giornata di premier League. I Blues, che nell’ultimo match di campionato disputato hanno impattato 2-2 sul campo del Leicester, sono chiamati a difendere il quarto posto attualmente occupato dagli attacchi degli avversari, i Red Devils, da ultimo 0-0 in casa col Wolverhampton, per coltivare obietti da Champions hanno necessità di accorciare proprio sul Chelsea al momento distante 6 punti in classica.

Diretta Chelsea Manchester United sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati).

21:00 Diretta Chievo-Salernitana (Serie B) – DAZN.

La partita non viene trasmessa in chiaro.

Arbitro Forneau. La sfida tra Chievo e Salernitana in programma questa sera alle ore 21 chiude il calendario della 24esima giornata di Serie B. I veneti, reduci da 3 partite senza vittorie, cercano la forma giusta che consenta loro di rientrare in lotta per un posto nei playoff. I campani dopo aver superato il Trapani con un 1-0 casalingo nella sfida di lunedì scorso dopo qualche momento difficile in stagione vedono la possibilità di lottare per il secondo posto finale.

Diretta Chievo Salernitana con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale: da Atletico Madrid-Liverpool a Atalanta-Valencia.



Tra le partite da vedere domani le prime due partite di andata degli ottavi di finale di Champions League: Borussia Dortmund-PSG e Atletico Madrid-Liverpool entrambe con inizio alle ore 21:00. Mercoledì 19 febbraio in campo Atalanta-Valencia e Tottenham-Lipsia. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.