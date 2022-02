Ultime Notizie » Come vedere Milan Sampdoria Streaming » Milan-Sampdoria Streaming Gratis, dove vedere Diretta Alternativa TV

Dove vedere Milan-Sampdoria Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 13 febbraio 2022 alle ore 12:30 italiane allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) per la 25a giornata di Serie A 2021-22.

Il Milan di Stefano Pioli sfida la Sampdoria dell’ex Marco Giampaolo nel lunch match in programma oggi a San Siro. Con il pareggio di ieri tra Napoli e Inter (risultato 1-1), il Milan può oggi, vincendo, balzare in testa alla classifica, aspettando poi il recupero dell’Inter contro il Bologna. I rossoneri sono infatti terzi in classifica con 52 punti, dietro al Napoli con 53, e all’Inter con 54 lunghezze. Per il Milan sono 16 successi, 4 vittorie e 4 ko. I genovesi occupano invece la 16esima posizione a quota 23(6 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte) in piena lotta per non retrocedere in Serie B. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Sampdoria streaming gratis e diretta tv.

Olivier Giroud ha segnato sette gol in questo campionato, tutti al Meazza: tra i giocatori con almeno cinque gol nei maggiori cinque campionati europei in stagione, l’attaccante del Milan è uno dei soli cinque ad aver segnato in un solo stadio, insieme ad Allan Saint-Maximin, Antonio Sanabria, Mattia Aramu e Lorenzo Insigne.

⚽ Dove vedere Milan-Sampdoria Diretta invece di Rojadirecta TV

Milan-Sampdoria diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Edoardo Testoni col commento tecnico di Massimo Donati.

La partita Milan-Sampdoria sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su Sky il telecronista sarà Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani come seconda voce.

⚽ Milan-Sampdoria Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Milan-Sampdoria Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Milan: Tomori è recuperato e può tornare al centro della difesa. Dubbio tra Florenzi e Kalulu per sostituire Hernandez. In casa Samp: Giovinco prende il posto in rosa di Gabbiadini, ma resta ancora fuori dalla lista dei convocati. Rientra invece Quagliarella. Giampaolo può avanzare Candreva al fianco di Sensi col ritorno di Ekdal a centrocampo.



⚽ Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A Romagnoli, Calabria; Bennacer, Tonali; Messias, B Diaz, Leao; Giroud.

Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Castillejo, Lazetic, Rebic. Indisponibili: Kjaer, Ballo-Tourè, Ibrahimovic, Gabbia. Squalificati: Theo Hernandez.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, A Ferrari, O Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Candreva, Sensi; Caputo. Allenatore Giampaolo. A disposizione in panchina: Falcone, Magnani, Augello, Sabiri, Conti, Vieira, Askildsen, Yepes, Trimboli, Giovinco, Quagliarella, Supryaga. Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini, Yoshida. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi. Guardalinee: Perrotti-Palermo. Quarto Uomo: Baroni. Var: Valeri. Avar: Liberti.

Zlatan Ibrahimovic ha segnato sette gol contro la Sampdoria in Serie A, incluse due doppiette, una con il Milan e una con l’Inter; senza l’attaccante svedese il Milan non ha mai perso in questo campionato (8V, 1N), con una percentuale di vittorie dell’89%, percentuale che scende al 53% con lui in campo (8V, 3N, 4P).

Alternativa Online per vedere Milan-Sampdoria Streaming Gratis

Alternative per vedere la partita Milan-Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.