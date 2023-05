Ultime Notizie » A che ora gioca il Milan » Milan-Sampdoria Streaming Gratis Serie A, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Milan-Sampdoria Streaming Gratis. Partita valida per la 36a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 20 maggio 2023. La stagione del Milan rischia di essere deludente dopo la sconfitta contro lo Spezia e l’eliminazione dalla Champions League contro l’Inter. La squadra è a quattro punti dalla zona Champions e l’allenatore Pioli è sotto pressione. La Sampdoria, già retrocessa, ha pareggiato contro l’Empoli e rischia di arrivare ultima in Serie A. La squadra di Dejan Stanković ha avuto difficoltà in trasferta e non batte il Milan dal 2017. Il Milan ha invece avuto problemi a vincere contro le squadre nella metà inferiore della classifica. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Sampdoria streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Il Milan ha battuto la Sampdoria nelle ultime tre partite di campionato, ma non ha ottenuto una serie di vittorie consecutive contro di loro dal 1999 al 2005. In quel periodo, i rossoneri avevano vinto cinque volte di seguito contro i blucerchiati.

Milan-Sampdoria Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Milan affronterà la Sampdoria con Giroud in attacco supportato da Saelemaekers, Diaz e Leao. In difesa ci sarà un ballottaggio tra Kjaer e Kalulu, mentre Thiaw potrebbe far rifiatare Tomori. In mediana, Tonali e Krunic saranno titolari. Dall’altra parte, la Sampdoria potrebbe recuperare Leris, ma solo per la panchina. In attacco, Djuricic supporterà Gabbiadini e Quagliarella, con la possibilità di inserire Lammers e Jesè.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore Stankovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto.

Milan-Sampdoria in TV, che canale?



Milan-Sampdoria diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213), visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

Olivier Giroud, attaccante del Milan, sta attraversando un periodo difficile in Serie A, non riuscendo a segnare nelle ultime sei partite di campionato. Inoltre, solo una delle sue otto reti in questa stagione è stata realizzata in trasferta, contro la Sampdoria. La maggior parte dei suoi gol sono stati segnati in casa.

Milan-Sampdoria Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia.

Milan-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Milan-Sampdoria Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Milan-Sampdoria. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

Il Milan ha vinto il 49% delle partite in questa stagione con Rafael Leão in campo, segnando in media 1.5 gol a partita, mentre senza di lui hanno perso tutte e 4 le partite, segnando solo 0.5 gol a partita. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.