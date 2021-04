Milan Sampdoria Streaming Gratis e Diretta TV. Sfida lunch match che apre la 29a giornata della Serie A 2020/21: si giocherà allo stadio Meazza di Milano sabato 3 aprile 2021 con fischio d’inizio alle ore 12:30 italiane.

Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa la Sampdoria di Claudio Ranieri. I rossoneri sono secondi in classifica con 59 punti, frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, e hanno 4 lunghezze di vantaggio sul 3° posto, occupato da Juventus e Atalanta (55 punti), e 6 di ritardo dall’Inter capolista, che deve tuttavia recuperare la gara contro il Sassuolo, rinviata per Covid. I blucerchiati si trovano invece al 10° posto a quota 35, con un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, e distano 4 lunghezze dall’8a posizione. Andiamo a scoprire dove vedere Milan Sampdoria streaming e tv.

Milan Sampdoria Diretta: Canale TV e dove vederla

Milan Sampdoria in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini.

Dove vedere Milan Sampdoria Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Milan Sampdoria in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Milan Sampdoria non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Milan Sampdoria Streaming Live: ultime notizie formazioni



Zlatan Ibrahimovic ha segnato almeno 15 gol in sei massimi campionati italiani differenti, tra i giocatori stranieri solo Gunnar

⚽ Queste le probabili formazioni di Milan Sampdoria

Nordahl (otto), Kurt Roland Hamrin e Gabriel Batistuta (sette) hanno raggiunto questo traguardo in più stagioni diverse di Serie A.è invece il miglior marcatore fra i blucerchiati con 9 marcature personali.

Squalifica ridotta per Rebic, che dovrebbe partire dal 1′ con Calhanoglu e Castillejo alle spalle di Ibra. Non al meglio Diaz per un fastidio al piede: lo spagnolo è in dubbio. Out Romagnoli e Calabria, in difesa conferma per Tomori al centro, mentre sulla destra sorpresa Saelemaekers. Ranieri deve fare a meno degli infortunati Ekdal e Torregrossa, a centrocampo spazio per Adrien Silva mentre sulle fasce dovrebbero sistemarsi Candreva e Jankto (in ballottaggio con Damsgaard). Verso la conferma il tandem d’attacco Gabbiadini-Quagliarella, al centro della difesa si giocano una maglia Tonelli e Yoshida per affiancare Colley.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brahim Diaz, Calabria, Leao, Maldini, Mandzukic, Romagnoli.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ekdal, Torregrossa.

All’andata era terminata 1-2 con Kessie Castillejo Ekdal