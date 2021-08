DIRETTA MILAN – L’ultima amichevole dei rossoneri prima dell’inizio della Serie A (lunedì 23 agosto affronteranno la Sampdoria a Marassi nel debutto in campionato) è terminata con una vittoria netta: Milan-Panathinaikos risultato 2-1, doppietta di Giroud. Partita decisa da Olivier Giroud, autore di una doppietta. Sono stati 22 i giocatori impiegati nel corso della partita e Krunic l’uomo che è rimasto più a lungo in campo: 85 minuti.

Marcatori gol: 16′ e 43′ Giroud (M), 77′ Ioannidis (P).

MILAN (4-2-3-1): Maignan (70′ Tatarusanu); Calabria (70′ Kalulu), Kjaer (61′ Gabbia), Tomori (61′ Romagnoli), Theo Hernández (70′ Ballo Touré); Tonali (61′ Bennacer), Krunic (85′ Capone); Saelemaekers (70′ Castillejo), Rebic (61′ Diaz), Rafael Leão (61′ Pobega); Giroud (61′ Maldini). Allenatore Pioli.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dioudis (85′ Xenopoulos); Kotsiras (76′ Facundo Sanchez), Sideras, Velez (85′ Sarlija), Juankar (85′ Chatzitheodoridis); Alexandropoulos (66′ Aitor), Perez; Villafanez (46′ Ayoub), Mauricio (76′ Carlitos), Chatzigiovannis (46′ N’gbakoto); Macheda (46′ Ioannidis). Allenatore Kalaitzis.

Milan Panathinaikos Streaming e Diretta TV. Ultimo round di amichevoli prima dell’inizio del campionato di calcio di Serie A. Con le “grandi” Juventus, Napoli, Roma e Inter, scende in campo anche il Milan che allo stadio Nereo Rocco di Trieste sfida in amichevole la formazione greca del Panathinaikos che viene da una regular season chiusa al quinto posto, così come nella seconda e decisiva fase per assegnare il titolo. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le ore 20:30 italiane di oggi sabato 14 agosto 2021. Scopri dove vedere Milan Panathinaikos streaming e diretta tv.

Milan-Panathinaikos, le probabili formazioni



La formazione allenata da Stefano Pioli viene da un pareggio per 0-0 contro il Real Madrid , sul quale ha inciso pesantemente il rigore parato da Maignan a Bale nel corso del primo tempo.

Dove vedere Milan-Panathinaikos streaming gratis e diretta tv



