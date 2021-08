Juventus-Atalanta risultato 3-1: gol di Dybala, Muriel, Bernardeschi e Morata

DIRETTA JUVE – I bianconeri allenati da Max Allegri hanno vinto 3-1 l’amichevole contro l’Atalanta di Gasperini davanti al pubblico dello Stadium a una settimana dall’inizio del campionato di Serie A 2021-2022. Dopo 8 minuti partita sbloccata da Paulo Dybala su assist di Chiesa. Pareggia Muriel su calcio di rigore trasformato al 18′, poi il gol di Bernardeschi al 39′ che con un gran sinistro da fuori area riporta in vantaggio la Vecchia Signora. Il tris finale è di Alvaro Morata nel recupero della partita.

Il tabellino di JUVENTUS-ATALANTA risultato esatto finale 3-1

Marcatori gol: 8′ Dybala (J), 18′ rigore Muriel (A), 39′ Bernardeschi (J), 93′ Morata (J).

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny (82′ Pinsoglio); Cuadrado, Bonucci (70′ Chiellini), De Ligt (71′ Rugani), Alex Sandro (70′ Pellegrini); Chiesa (54′ Kulusevski), Bentancur (82′ F. Ranocchia), Ramsey (78′ Fagioli), Bernardeschi (63′ De Sciglio); Dybala (54′ Morata), Ronaldo (63′ McKennie). Allenatore Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso (82′ Sportiello); Djimsiti (59′ Toloi), Demiral (82′ Lovato), Palomino (82′ Da Riva); Maehle (71′ Sutalo), Pasalic (82′ Delprato), Freuler (59′ De Roon), Gosens (71′ Pezzella); Ilicic (71′ Piccoli), Pessina (82′ Scalvini); Muriel (59′ Malinovskiy). Allenatore Gasperini.

Juventus-Atalanta Streaming e Diretta TV. Amichevole di lusso all’Allianz Stadium di Torino, dove oggi sabato 14 agosto 2021 alle ore 20:30 scendono in campo due sicure protagoniste del prossimo campionato, oltre che dei gironi di Champions League: la nuova Juventus tornata sotto il timone di Max Allegri e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Scopri dove vedere Juventus-Atalanta streaming e diretta tv.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni



I bianconeri di Allegri vengono dalla sconfitta per 3-0 contro il Barcellona, più pesante sul piano del risultato che della prestazione.

In precedenza, avevano affrontato e battuto Cesena e Monza. Anche l’Atalanta è reduce da una sconfitta, per 2-0 contro il West Ham. Il primo passo falso dell’estate dopo il 13-0 all’AlbinoGandino, l’1-1 contro il Maccabi Bnei Raina e la vittoria per 2-1 sul Pordenone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, McKennie; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Massimiliano Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Lovato, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Juventus-Atalanta streaming gratis e diretta tv



Juventus-Atalanta in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

