Nizza Milan Streaming e Diretta TV. Terzo test match per il Milan di Stefano Pioli, che dopo aver affrontato Pro Sesto e Modena volerà in Francia per sfidare il Nizza di Christophe Galtier: si gioca ggi sabato 31 luglio 2021 allo stadio Allianz Riviera di Nizza alle ore 20:30 italiane. Scopri dove vedere Nizza Milan streaming e diretta tv.

Nizza Milan, le probabili formazioni



NIZZA (4-4-2): Benitez; Atal, Todibo, Dante, Kamara; Stengs, Thuram, Boudaoui, Da Cunha; Ndoye, Gouiri.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Krunić; Leão.

Dove vedere Nizza Milan streaming gratis e diretta tv



Nizza Milan in diretta tv su sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

