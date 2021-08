Ultime Notizie » Amichevole Inter » DIRETTA TV: Juventus-Atalanta Streaming Milan-Panathinaikos Gratis, dove vederle? Oggi Napoli-Pescara, Stasera Inter-Dinamo Kiev

Dove vedere le partite di calcio in tv: Napoli-Pescara, Milan-Panathinaikos, Juventus-Atalanta, Inter-Dinamo Kiev, Roma-Raja Casablanca e tutte le altre di oggi sabato 14 agosto 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

13:30 Manchester United-Leeds United (Premier League) – Sky Sport Football

13:30 Peterborough-Derby County (Championship) – Dazn

15:30 Union Berlino-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Chelsea-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football

17:00 Osasuna-Espanyol (Liga) – Dazn

17:00 Lille-Nizza (Ligue 1) – Sky Sport Action.

17:30 Diretta Napoli-Pescara (Amichevole) – Canale 8

Il Napoli prepara il debutto in campionato con il Venezia con l’amichevole contro il Pescara. Il Napoli ha vinto tutte le sfide amichevoli disputate in questo precampionato, superando nell’ordine Pro Vercelli, Bayern Monaco, Wisla Cracovia e Ascoli. Il match si disputerà allo Stadio Patini di Castel di Sangro.

Diretta Napoli-Pescara verrà trasmessa in diretta streaming sul sito di Canale 8, ovvero canaleotto.it, che attiva il servizio durante gli eventi live. Gli abbonati Sky potranno assistere al match grazie a SKY Go, applicazione fruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa c’è NOW, servizio on demand che offre il meglio dell’emittente satellitare.

17:45 Benevento-Spal (Coppa Italia) – Canale 20

18:00 Cittadella-Monza (Coppa Italia) – Italia 1.

18:30 Diretta Inter-Dinamo Kiev (Amichevole) – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

L’Inter di Inzaghi è attesa dall’amichevole contro la Dinamo Kiev. L’amichevole è in programma all’U-Power Stadium di Monza. I nerazzurri sono reduci dal 2-0 contro il Parma, ottenuto grazie ai goal di Brozovic e Vecino. Si tratta della quarta vittoria in altrettante amichevoli estive, conquistata dopo quella contro Lugano, Pergolettese e Crotone.

Diretta Inter Dinamo Kiev sui canali digitali di Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:30 Norwich-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Borussia D-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Uno

19:30 Mallorca-Betis (Liga) – Dazn

19:30 Cadice-Levante (Liga) – Dazn.

20:30 Diretta Milan-Panathinaikos (Amichevole) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Il Milan prosegue con le sue amichevoli contro importanti squadre europee, per riabituarsi al livello della Champions League.

Il prossimo avversario dei rossoneri sarà il Panathinaikos, tra i club più importanti del campionato greco. Si gioca allo stadio Nereo Rocco di Trieste.

Diretta Milan Panathinaikos sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:30 Diretta Juventus-Atalanta (Amichevole) – Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Antipasto di Serie A con l’amichevole tra Juventus e Atalanta, formazione con cui probabilmente la Juve battaglierà per le posizioni d’alta classifica. L’amichevole è in programma all’Allianz Stadium.

Diretta Juventus Atalanta sui canali digitali di Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:45 Roma-Raja Casablanca (Amichevole) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

20:45 Verona-Catanzaro (Coppa Italia) – Canale 20

21:00 Cagliari-Pisa (Coppa Italia) – Italia 1

21:00 PSG-Strasburgo (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:00 Ajax-Nec (Eredivisie) – Dazn

22:00 Alaves-Real Madrid (Liga) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

