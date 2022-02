Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Milan-Lazio Streaming Gratis, dove vedere Diretta Alternativa TV

Milan-Lazio Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi 9 febbraio 2022 si gioca allo stadio di San Siro il secondo quarto di finale della Coppa Italia 2021-2022 con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane. I rossoneri di Pioli, nel turno precedente, hanno sconfitto per 3-1 il Genoa dopo i supplementari e affrontano una squadra rinvigorita dall’ultimo netto successo con la Fiorentina. La vincente affronterà in semifinale l’Inter che ieri sera ha eliminato la Roma vincendo 2-0. Ecco dove vedere Milan-Lazio streaming gratis e diretta tv.

Milan-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni



È la 21esima volta che le due formazioni si affrontano in Coppa Italia, con nove successi milanisti, otto laziali e tre pareggi. Nei quarti, già quattro confronti con tre vittorie del Milan e una della Lazio.

⚽ Probabili formazioni di Milan-Lazio

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

Arbitro: Sozza.

Milan-Lazio Diretta: Canale e dove vederla in Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV



Guardalinee: Tolfo e Vono. 4° Uomo: Cosso. VAR: Massa. Assistente VAR: Bindoni.

Milan-Lazio verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Milan-Lazio sarà Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin.

Sarà possibile seguire il match in diretta streaming, due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta PirloTV è illegale ed è oscurata in Italia.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.