Dove vedere Milan-Lazio Streaming Gratis. Partita valida per la 34a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio di San Siro (Milano) alle ore 15 italiane di oggi sabato 6 maggio 2023. Nuovo scontro diretto al Giuseppe Meazza per la Lazio di Maurizio Sarri nella 34ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro l’Inter, i biancocelesti sfidano il Milan in un match cruciale per la corsa al 4° posto e alla prossima Champions League. Il pareggio contro la Cremonese ha fatto scivolare il Milan al quinto posto, a due punti di ritardo dal quarto occupato dall’Inter.

Dopo due passi falsi, la Lazio è tornata a vincere e si è confermata al secondo posto, a una lunghezza dalla Juventus e +6 dal quinto posto. All’andata la Lazio ha vinto 4-0 grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson. Milan e Lazio si affronteranno per la 188ª volta: i rossoneri hanno vinto 83 volte contro le 40 della Lazio, con 40 pareggi. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Lazio streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Il Milan ha pareggiato 59 volte contro la Lazio su un totale di 159 partite giocate in Serie A. L’ultima volta che le due squadre hanno pareggiato è stata il 25 novembre 2018 con il risultato di 1-1. In totale, il Milan ha vinto 69 volte mentre la Lazio ha vinto 31.

Milan-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dopo il ricambio in campo contro la Cremonese, tornano a giocare dall’inizio i giocatori titolari: l’unico interrogativo per Pioli riguarda l’esterno offensivo destro, dove Messias sembra essere leggermente avanti su Diaz e Saelemaekers. Romagnoli torna dalla squalifica, mentre Milinkovic-Savic sarà presente dall’inizio, con Marcos Antonio favorito per sostituire Cataldi a centrocampo, anche perché Vecino ha subito un infortunio al bicipite femorale destro e non sarà disponibile. Il tridente offensivo è confermato.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Bennacer; Messias, Giroud, Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cataldi, Vecino.

Milan-Lazio in TV, che canale?



Milan-Lazio diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Ciro Immobile ha segnato sette gol e ha fatto due assist nelle ultime otto partite contro il Milan in campionato, ma ha vinto solo tre delle 15 partite giocate contro la squadra rossonera in Serie A. Questo lo rende il giocatore con meno vittorie contro una squadra dopo almeno 10 partite.

Milan-Lazio Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



DAZN ha affidato la telecronaca di Milan-Lazio a Dario Mastroianni, affiancato al commento tecnico da Simone Tiribocchi.

Milan-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’attaccante del Milan Ante Rebic ha segnato due gol e fatto due assist contro la Lazio, cosa che non ha fatto contro altre squadre nei cinque maggiori campionati europei. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Milan-Lazio Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Milan-Lazio. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

Luis Alberto ha segnato tre gol contro il Milan in campionato, il suo record è contro la Fiorentina con quattro gol in Serie A. Dopo aver segnato nel primo incontro contro i rossoneri, il centrocampista della Lazio potrebbe segnare nelle due partite contro la stessa squadra per la prima volta in questa stagione. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.