L’Abbazia di Westminster si aprirà il 6 maggio per l’incoronazione di Carlo III e di sua moglie Camilla, in un rito simbolico e religioso che investe il monarca dei suoi poteri regali e lo conferma come capo della Chiesa d’Inghilterra. L’incoronazione non cambia il fatto che Carlo III è re dal giorno della morte della madre, Elisabetta II. La cerimonia mira a far riflettere sul ruolo del sovrano nel futuro, celebrando l’idea di monarchia secondo Carlo III: più snella, moderna e sostenibile. Le attese dei sudditi superano le polemiche.

A che ora inizia la cerimonia dell’incoronazione

Domani 6 maggio alle ore 10:20 di Londra (ore 11:20 ora italiana) si terrà l’incoronazione di re Carlo e della regina Camilla all’Abbazia di Westminster, a 70 anni dall’ultima incoronazione di Elisabetta II. L’evento sarà seguito in tutto il mondo e sono disponibili informazioni per seguirlo sia a Londra che da casa.

Dove vedere la Cerimonia Incoronazione in tv e streaming gratis

La cerimonia dell’incoronazione sarà trasmessa in diretta su Rai 1, SkyTg24, Real Time, La7 e su piattaforme di streaming come RaiPlay, mediasetinfinity.it, la7.it e skytg24.it. Gli orari variano a seconda del canale, ma la copertura inizia dalle ore 8:30 e termina intorno alle 15:30, ora italiana.

Opzione per seguirla in streaming

Per coloro che non possono guardare l’evento in TV, ci sono diverse alternative di streaming disponibili. È possibile seguire la diretta streaming su YouTube tramite il canale @TheRoyalFamilyChannel, su RaiPlay, La7, MediasetInfinity e SkyTG24.