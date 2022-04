Ultime Notizie » Astronauti » Le future auto degli Astronauti della NASA

Il viaggio di 9 miglia dall’alloggio dell’equipaggio degli astronauti della NASA alla rampa di lancio del Kennedy Space Center in Florida non sarà più lo stesso, grazie all’introduzione di questi innegabilmente insoliti veicoli da trasporto.

La NASA sta preparando ogni genere di cose interessanti per le imminenti missioni Artemis sulla Luna, da un gigantesco razzo a nuovi rover lunari e tute spaziali. Come per non lasciare nulla di invariato o aggiornato, l’agenzia spaziale sta cercando di sostituire i veicoli che consegna agli astronauti dall’edificio delle operazioni e del checkout di Neil Armstrong al Launch Pad 39B presso il Kennedy Space Center.

Veicoli per il trasporto dell’equipaggio (CRT)

E come tanti altri progetti in lavorazione, la NASA si è rivolta a un partner privato per sviluppare una soluzione. In questo caso, la NASA ha scelto Canoo Technologies, una startup di veicoli elettrici con sede in Arkansas, negli Stati Uniti. L’azienda ora progetterà e costruirà tre furgoni personalizzati, o veicoli per il trasporto dell’equipaggio (CRT), come li chiama l’agenzia spaziale, perché, quando sei alla NASA, tutto merita un nome complicato e di fantasia. Canoo deve avere la flotta pronta per i test entro giugno 2023. I primi voli Artemis con equipaggio sono previsti per il 2024.

“Siamo onorati di trasportare l’equipaggio di Artemis al sito di lancio per il primo atterraggio umano in più di 50 anni“, ha dichiarato Tony Aquila, CEO di Canoo. La società prevede di lanciare i suoi primi minivan elettrici in vendita entro la fine dell’anno, avendo scelto Pryor, in Oklahoma, come sito di produzione. I furgoni Artemis a forma di capsula saranno basati sui modelli di business completamente elettrici dell’azienda.

Insieme, i tre furgoni costruiti per la NASA trasporteranno quattro astronauti completamente equipaggiati, personale di supporto al volo e attrezzature associate sulla rampa di lancio. Canoo deve anche garantire che i veicoli possano supportare attività pre-lancio come addestramento e test di conto alla rovescia per il lancio. Canoo afferma che i suoi veicoli elettrici sono ecologici e facilmente riciclabili al termine della loro vita utile. Sono anche modulari e aggiornabili.

L’introduzione dei Canoo CRT significa che è finita la vita della vecchia flotta Astrovan della NASA, che risale al 1983. Non è ancora noto se gli astronauti Artemis riceveranno una Corvette in omaggio, come nel caso delle loro controparti Apollo.