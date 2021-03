Ultime Notizie » Archiviazione » I migliori siti per salvare file gratuitamente online

È più che chiaro che l’utilizzo dei servizi di archiviazione di file risulta essere qualcosa di molto utile, poiché da dove viene visto, le informazioni digitali di ciascuno saranno protette. E, naturalmente, devi tenere conto che su Internet ci sono molte opzioni di questo tipo e non tutte sono affidabili al 100%. Quindi oggi ti presenteremo le alternative più consigliate in cui puoi memorizzare di più le tue informazioni in modo sicuro.

Questa azienda fondata in Nuova Zelanda offre un totale di 50 GB totalmente gratuiti che saranno a tua disposizione una volta creato un account. Ha protezione dei collegamenti, download attraverso di essi senza la necessità di registrazione, chat crittografate, autenticazione in due passaggi, tra le altre cose, oltre ad essere disponibile per cellulari Android e iOS e anche per computer. Ma attenzione, i 50 GB sono soggetti alla partecipazione al loro programma di realizzazione, se non vengono raggiunti, lo spazio si riduce a 15 GB e i file che superano tale grandezza potrebbero andare persi.

Forse una delle opzioni più conosciute nella zona, questo servizio fa parte della vasta flotta di Google.

Una volta registrato, ti verranno forniti immediatamente, inoltre potrai utilizzare tutti gli altri strumenti di Google insieme, come Documenti, Fogli di lavoro, ecc.

Il servizio di archiviazione creato da Microsoft è incluso per impostazione predefinita in Windows 10 e sebbene fornisca solo 5 GB di spazio per salvare i file gratuitamente, è un servizio Microsoft nativo ed è incluso automaticamente anche se abbiamo un account Hotmail o Microsoft.

Il servizio Dropbox se lo vediamo ad occhio nudo, potresti decidere di girare in un’altra direzione perché offre solo 2 GB gratuiti. Tuttavia, una caratteristica quasi unica di questo servizio è che per ogni amico che invitiamo a utilizzare il sito, ci darà la somma di 500 MB ciascuno (offerta valida fino a 16 GB).

Infine, presentiamo un servizio che, sebbene non completamente conosciuto oggi, garantisce con fatti e verità che è uno dei servizi di archiviazione più sicuri in Europa e, soprattutto, offre fino a 10 GB gratuiti. Come informazione extra, per 6 mesi è stata attiva una sfida (che nessuno poteva ottenere) in cui si offriva la somma di $ 100.000 a chiunque potesse hackerare il sistema di crittografia.