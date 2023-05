Ultime Notizie » Backup Windows » Cambio di PC più facile con nuovo sistema di backup e ripristino di Windows 11

Il team di Microsoft ha mostrato alcuni dettagli del nuovo sistema di backup e ripristino che avrà Windows 11. L’idea è che gli utenti possano cambiare PC senza dover affrontare nuovamente il processo di installazione delle loro app preferite, file, impostazioni e altri dati importanti.

Nuovo sistema di backup e ripristino di Windows 11

Lo scorso anno, il team di Microsoft ha menzionato l’implementazione di un nuovo sistema per facilitare la transizione verso un nuovo PC. L’idea è che gli utenti possano ripristinare facilmente le app che usavano sul vecchio PC sul nuovo PC.

Un processo che sarebbe automatico e non richiederebbe agli utenti di effettuare alcuna azione extra. E ora, Microsoft mostra una preview di quel sistema che include capacità aggiuntive di backup e ripristino.

Come vedete nell’immagine, Microsoft farà un backup di tutte le informazioni rilevanti nel cloud, come cartelle con file, foto e documenti salvati su OneDrive, app installate e ancorate, impostazioni e preferenze di Windows e dati come le credenziali WiFi e altre password.

Come funzionerà il nuovo sistema di backup di Windows 11

Nel caso dei file, verranno salvati automaticamente nel nostro account OneDrive, e per il resto degli elementi che abbiamo menzionato, il backup funzionerà come un “promemoria”. Ciò significa che non dovrai impostare nuovamente quelle impostazioni o installare le app manualmente, poiché Windows eseguirà automaticamente quei cambiamenti sul tuo nuovo PC.

Ad esempio, se hai ancorato app sulla barra delle applicazioni sul tuo vecchio PC, vedrai anche questa dinamica riflessa sul nuovo PC. O nel caso in cui il tuo PC attuale non funzioni correttamente e tu voglia installare tutto da zero, questo nuovo sistema di backup e ripristino ti servirà anche.

Un nuovo sistema che renderà il cambio di PC un processo meno tedioso e ti permetterà di utilizzare Windows senza perdere tempo a configurarlo nuovamente. Al momento, non è disponibile nella versione stabile di Windows 11, quindi dovremo aspettare future aggiornamenti.